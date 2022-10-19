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    14:33, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Новая велодорожка появилась в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в рамках среднего ремонта дорог по проспекту Сейфуллина от улицы Богенбай батыра до проспекта Абая в западном направлении была обустроена велодорожка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата сообщили, что в целом, в городе обустроено 79,2 км вело-инфраструктуры.

    «В целях защиты и обеспечения безопасности участников дорожного движения установлены более двух тысяч дорожных блокираторов, предназначенных для разделения вело-полосы от проезжей части», - отметили в акимате.

    Ранее аким Алматы Ерболат Досаев презентовал план развития общественного транспорта на 2025 и 2030 годы.

    «Мы намерены активно поддерживать велотранспорт, поэтому на базе ежегодного финансирования, начиная со следующего года увеличим протяженность велодорожек до 60 км в 2025 году и в два раза до 125 км в 2030 году, с ежегодным финансированием», - заявил тогда аким.


    Теги:
    Акимат Общество Алматы Спорт Велоспорт Другие государственные органы
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