Новая солнечная вспышка: на пути к Земле два выброса сразу

— Пока самая предварительная информация. На Солнце зарегистрирована повторная вспышка высшего балла X, произошедшая в той же солнечной области 4274. Максимум излучения зарегистрирован в 12:19 по Москве (10:19 по Астане). Измеренный в момент пика балл — X1.21. Вчерашнее событие имело балл X1.79, так что, чисто формально, данный взрыв слабее, — говорится в сообщении Института космических исследований.

По данным ученных, вспышка, в отличие от вчерашней, показывает очень медленный спад излучения и вышла на максимуме на что-то, похожее больше на плато, чем на пик. Это всегда — признак очень сильного выброса плазмы, причем, чем дольше длится плато, тем сильнее выброс. По сути, это плато как раз и создается уже выбросом, а не вспышкой.

— В данный момент в сторону Земли уже распространяется выброс от произошедшей вчера вспышки уровня X, который должен по расчетам прийти 11–12 ноября. Так как новый выброс, предварительно, является более скоростным, чем предыдущий, то он может догнать и поглотить первый, сложив свое воздействие с ним. Такой «каннибализм» характерен для плазменных облаков, выброшенных друг за другом, и чем-то похож на эффект в беге и велоспорте, когда участник, находящийся впереди, теряет силы на борьбу с сопротивлением среды, и за счет этого его догоняют стартовавшие позже участники. В данном случае второй выброс ушел в погоню за первым по расчищенному и свободному межпланетному пространству, — объяснили в ИКИ РАН.

Ранее на Солнце зарегистрировали вспышку уровня M5.0, самую сильную с конца сентября.