Новая система субсидирования АПК будет переведена на цифровой формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из главных новшеств новой системы субсидирования АПК будет перевод ее на цифровой формат. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из главных новшеств новой системы субсидирования будет перевод ее на цифровой формат. В настоящее время завершается разработка единой государственной информационной системы субсидирования. Ее основным функционалом будет формирование в автоматическом режиме реестра получателей субсидий, проверка их соответствия к категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встречных обязательств получателей субсидий, и оценка степени их выполнения, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетворенных заявок», - отметил министр.

Как пояснил Ербол Карашукеев, в отличие от системы «Колдау» новая система будет бесплатной для фермеров и интегрирована со всеми основными государственными базами данных.

«Все действия системы будут автоматизированы, что позволит до минимума свести коррупционных риски при распределении и выдаче субсидий. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области», - добавил глава ведомства.