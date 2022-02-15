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Новая система субсидирования  АПК будет переведена на цифровой формат

15 Февраля 2022 12:27
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Новая система субсидирования  АПК будет переведена на цифровой формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из главных новшеств новой системы субсидирования АПК будет перевод ее на цифровой формат. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одним из главных новшеств новой системы субсидирования будет перевод ее на цифровой формат. В настоящее время завершается разработка единой государственной информационной системы субсидирования. Ее основным функционалом будет формирование в автоматическом режиме реестра получателей субсидий, проверка их соответствия к категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встречных обязательств получателей субсидий, и оценка степени их выполнения, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетворенных заявок», - отметил министр.

Как пояснил Ербол Карашукеев, в отличие от системы «Колдау» новая система будет бесплатной для фермеров и интегрирована со всеми основными государственными базами данных.

«Все действия системы будут автоматизированы, что позволит до минимума свести коррупционных риски при распределении и выдаче субсидий. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области», - добавил глава ведомства.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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