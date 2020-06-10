Новая школа на 900 мест может появиться в центре Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На участке возле пересечения улиц Сыганак и Кабанбай батыра застройщик будущего жилого комплекса может возвести школу на 900 мест в смену и сквер. Об этом сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Таковы итоги предварительных технических расчетов строительной компании, которая получила разрешение на строительство ЖК. Это отметил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султан Нурлан Уранхаев на встрече с инициативной группой жильцов, выступающей против строительства домов на пустыре. По словам активистов, в их районе и без того дефицит мест в имеющейся школе. В ходе заседания рабочей группы выслушаны вопросы и жалобы горожан. Решено проводить встречу рабочей группы на регулярной основе», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно предоставленной информации, проект строительства многоквартирного ЖК был одобрен на заседании Градостроительного совета.
На данном участке запланировано строительство жилых домов с переменной этажностью от двух до 24 этажей. Застройка в столице ведется в соответствии с генеральным планом и проектом детальной планировки. На данной территории планируется также строительство детского сада.
- До конца года 1200 объектов столицы будут адаптированы для инвалидов
- Около 5 тысяч квартир построили за три года по госпрограмме в СКО
- Игнорирование саннорм приводит к заражению коронавирусом всей семьи - Сауле Кисикова
- 12 школ построят в Нур-Султане в 2020 году
- Куда пожаловаться на неудобные пандусы в столице
- Более 1200 объектов адаптировали под людей с ограниченными возможностями в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана