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Новая школа на 900 мест может появиться в центре Нур-Султана

10 Июня 2020 15:20
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Новая школа на 900 мест может появиться в центре Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На участке возле пересечения улиц Сыганак и Кабанбай батыра застройщик будущего жилого комплекса может возвести школу на 900 мест в смену и сквер. Об этом сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Таковы итоги предварительных технических расчетов строительной компании, которая получила разрешение на строительство ЖК. Это отметил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султан Нурлан Уранхаев на встрече с инициативной группой жильцов, выступающей против строительства домов на пустыре. По словам активистов, в их районе и без того дефицит мест в имеющейся школе. В ходе заседания рабочей группы выслушаны вопросы и жалобы горожан. Решено проводить встречу рабочей группы на регулярной основе», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предоставленной информации, проект строительства многоквартирного ЖК был одобрен на заседании Градостроительного совета.

На данном участке запланировано строительство жилых домов с переменной этажностью от двух до 24 этажей. Застройка в столице ведется в соответствии с генеральным планом и проектом детальной планировки. На данной территории планируется также строительство детского сада.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство,
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Азамат Сыздыкбаев

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