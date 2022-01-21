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Новая школа на 600 мест появилась на окраине Тараза

21 Января 2022 21:30
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Новая школа на 600 мест появилась на окраине Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По просьбам жителей отдаленного жилого массива Тараза построена новая школа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, что густонаселенный жилой массив Дальняя Карасу расположен на окраине областного центра. Освещение, водоснабжение, наличие мест в детских садах и школах здесь всегда было проблемой. И только в последние годы эти проблемы начали решаться. Так, по многочисленным просьбам местных жителей, детям которых приходилось добираться до своих школ на автобусах, в районе появилась новая современная школа в шаговой доступности.

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, общеобразовательное учреждение рассчитано на 600 мест, а заниматься здесь будут более 700 учащихся, большая часть которых переведена из средних школ 21, 52 и 29.

Здание школы проектной стоимостью 2,1 млрд. тенге возведено подрядчиком ТОО «Темирстройсервис». Строители уделили особое внимание внутреннему и внешнему дизайну.

В образовательном учреждении имеется 27 модифицированных учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, конференц-зал на 130 мест, столовая на 200 мест. Благоустроенный школьный двор расположен вблизи домов, которые недавно были сданы в эксплуатацию рамках социального проекта «Асарлатып үй салу».

Жители жилого массива Дальняя Карасу выражают признательность руководству области и государства за своевременное решение проблем.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в рамках десяти национальных проектов, утверждённых Президентом страны по направлению «Качественное образование», в регионе на днях сданы в эксплуатацию три новые школы и две пристройки к школам.

В десяти национальных проектах, утвержденных Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева, сфере образования уделяется особое внимание. В соответствии с поручением Главы государства в Жамбылской области строится много социальных объектов. Только за последние два года в регионе построена 41 новая школа. На 2022 год запланировано построить 24 школы.


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#Жамбылская область   #Образование   #Строительство  
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Автор:

Галина Скрипник

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