19 Сентября 2022, 16:01

Новая школа будет построена в Атырауской области

15 сентября 2022 года в микрорайоне Талгайран города Атырау состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительстве школы на 900 мест. Благотворительный проект реализован при поддержке Каспийского Трубопроводного Консорциума.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, генеральный директор КТК Николай Горбань, заместитель генерального директора КТК по связям с Правительством Республики Казахстан Кайргельды Кабылдин, и.о. руководителя управления строительства Атырауской области Нурберген Кусайнов, и.о. руководителя городского отдела строительства Ерлан Мусин.

Открывая торжественную церемонию, аким Атырауской области Серик Шапкенов подчеркнул важность строительства нового социального объекта. «Это долгожданное событие для жителей микрорайона Талгайран, - сказал Серик Шапкенов. - Сегодня микрорайон интенсивно развивается, и строительство новой школы поможет решить проблему нехватки мест в учебных заведениях нашего города. Благодарю КТК за постоянную поддержку в строительстве социально значимых объектов. За годы нашего сотрудничества компания внесла весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Атырауской области».

За два десятилетия с 2001 по 2021 год Консорциум инвестировал в благотворительные проекты на территории Атырауской области порядка 11 млрд тенге (свыше 28 млн долларов США). В их числе – строительство и реконструкция школ, детских садов и медицинских учреждений.

«Приоритетной ценностью для Консорциума является социальная ответственность, - отметил на церемонии закладки камня генеральный директор КТК Николай Горбань. – Мы как социально ориентированная компания неизменно поддерживаем реализацию социальных проектов в районах прохождения нефтепроводной системы КТК. Ежегодно мы выделяем денежные средства на оказание благотворительной помощи».

Территория будущей школы составляет три гектара, на этом участке будет построено трехэтажное здание общей площадью 12 096,99 кв. м. Проектом предусмотрено зонирование школьного пространства на три блока: для учеников начальных (первых-четвертых), средних (пятых-девятых) и старших (10-12) классов. Общее число учебных аудиторий – 36, вместимость – 25 человек. Классы будут оснащены современным учебным и демонстрационным оборудованием. Лаборатории химии, физики, биологи будут оборудованы водопроводом, вентиляционными системами и компрессорами. В кабинетах иностранных языков будет установлено лингафонно-мультимедийное оборудование. Для занятий по информатике предусмотрены классы с компьютерами. Комбинированные мастерские для изучения технологий будут оснащены в зависимости от профиля. Так, в слесарной мастерской для мальчиков будут станки, верстаки, муфельная печь. В мастерской для девочек будут установлены швейные машинки, зеркала, манекены. Кабинет кулинарии будет оснащен столами с мойками, стеллажами, электрической плитой, холодильником, кухонно-бытовой техникой.

Помимо учебных классов в школе будут работать две библиотеки, медицинский пункт, два спортзала, актовый зал на 210 посадочных мест и столовая на 312 мест.

Особое внимание уделено благоустройству пришкольной территории. Здесь запланирован к строительству стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, зоной спортивных тренажеров, теннисным кортом и волейбольной площадкой. Также будет создано пространство для занятий начальной военной подготовкой, обустроена стоянка для школьных автобусов и личного автотранспорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями.

Новое учебное заведение планируется открыть в 2024 году.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 тыс. 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) – 24 %, «КТК Компани» – 7 %, АО НК «КазМунайГаз» – 19 %, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75 %, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15 %, LUKARCO B.V. – 12,5 %, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5 %, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5 %, BG Overseas Holdings Limited – 2 %, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2 % и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75 %.