РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:17, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Новая схема мошенничества появилась в России

    Мошенники предлагают россиянам арендовать их банковские карты или личные кабинеты банков, обещая высокое вознаграждение и якобы «юридическую безопасность», передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: freepik

    Как сообщает Тelegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем.

    В МВД России называют это дропперством. В частности, передача доступа к своим платежным реквизитам третьим лицам, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении.

    Также говорится, что гарантии безопасности являются ложными. Передавшему доступ к личному кабинету гражданину грозят финансовые потери (блокировка счетов) и уголовная ответственность.

    Напомним, что в России принят закон об уголовной ответственности за дропперство.

    Теги:
    Мошенничество Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают