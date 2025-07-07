Новая схема мошенничества появилась в России

Как сообщает Тelegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем.

В МВД России называют это дропперством. В частности, передача доступа к своим платежным реквизитам третьим лицам, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении.

Также говорится, что гарантии безопасности являются ложными. Передавшему доступ к личному кабинету гражданину грозят финансовые потери (блокировка счетов) и уголовная ответственность.

Напомним, что в России принят закон об уголовной ответственности за дропперство.