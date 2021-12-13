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Новая семейно-врачебная амбулатория открылась в одном из сел Атырауской области

13 Декабря 2021 14:40
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Новая семейно-врачебная амбулатория открылась в одном из сел Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В одном из сел Атырауской области открылась новая семейно-врачебная амбулатория. Медицинское учреждение было сдано в эксплуатацию ко Дню празднования 30-летия Независимости РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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В селе Карабау Кызылкогинского района прошла церемония открытия семейно-врачебной амбулатории. Новое медицинское учреждение будет обслуживать более одной тысячи сельских жителей. В САВ имеется имеется смотровой кабинет, кабинет здорового образа жизни, доврачебный, процедурный и прививочный кабинеты. Медицинские услуги населению будут оказывать врач и девять медиков среднего звена.

«Раньше семейно-врачебная амбулатория располагалась в старом здании. Это приносило много неудобств как персоналу, так и сельчанам. Сегодня в преддверии Дня Независимости РК амбулатория переехала в новое здание. Отличный подарок для жителей села Карабау»,- рассказала директор Кызылкогинской районной больницы Айнур Тлемисова.




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#Атырауская область   #Строительство   #Здравоохранение   #30 лет Независимости  
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Автор:

Виктор Сутягин

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