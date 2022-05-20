20 Мая 2022 18:00

Новая редакция нормы Конституции о земле не допустит разных толкований закона - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новая редакция нормы Конституции о собственности на землю, которая будет вынесена на республиканский референдум, не допустит разных толкований закона. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Галымжан Елеуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новая редакция нормы о собственности на землю и ее недра устранит возможность для различного ее толкования. Земля должна быть основой нашего национального единства. Поэтому Президент считает необходимым поставить точку в этом вопросе. Это нормальный процесс. Государство будет следить за эффективным распределением и освоением земли. Государственное управление землей и ее недрами даст народу Казахстана социальные пособия, жилищные программы, развитие инфраструктуры, программы занятости», – сказал Г. Елеуов.

По его словам, в рамках конституционной реформы система сдержек и противовесов усилит полномочия Парламента за счет полномочий Президента. Будет введена новая процедура принятия законов. Принимать законы будет Мажилис, квота Ассамблеи народа Казахстана на места в Мажилисе будет отменена. Конституционные законы будут приниматься на совместных заседаниях палат Парламента.

Кроме того, мажилисмен отметил, что, если поправки в Конституцию будут поддержаны народом на референдуме, то усилятся контрольные функции Мажилиса.

Депутат остановился также на функциях Конституционного суда, создание которого предусмотрено предлагаемыми поправками. Со дня принятия решения Конституционного суда признанный неконституционным акт теряет силу и не подлежит применению. Такая модель конституционного суда действует во многих развитых странах и она дает возможность обеспечить верховенство закона. Кроме того, право обращения в Конституционный суд получат Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека. Конституционный суд будет состоять из 11 судей. Председатель будет назначаться Президентом, по согласованию с Сенатом, четверых судей будет назначать Президент, каждая палата Парламента будет назначать троих судей.