Новая реанимация в Аягозе позволит принимать до 500 пациентов в год

По данным акимата области Абай, учреждение, где работают около 800 медицинских сотрудников и функционирует стационар на 220 коек, стало участником национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Новое отделение интенсивной терапии рассчитано на 10 коек и построено взамен прежнего помещения, которое было тесным и приспособленным. В здании предусмотрены изолированные палаты, диализная комната, система видеонаблюдения, хранилище крови, рабочие и комнаты отдыха для персонала. Отделение оснащается современными аппаратами ИВЛ, мобильным рентген-аппаратом, УЗИ, видеофибробронхоскопом, дефибрилляторами и другим реанимационным оборудованием. Ежегодно здесь планируется принимать около 500 пациентов, включая примерно 60 детей.

Руководитель областного управления здравоохранения Талгат Молдабеков сообщил, что в реанимации работают пятеро врачей, четыре медсестры и четыре специалиста по анестезии. Также в больнице готовятся к реализации нового проекта – строительству пристройки для установки МРТ, что позволит преобразовать учреждение в полноценную многопрофильную больницу.

Осмотрев объект, аким области Берик Уали отметил важность нового отделения для жителей не только Аягозского, но и соседних районов. По его словам, за короткий срок завершены значимые работы, результат которых позволит оказывать помощь тяжелым пациентам на современном уровне.

Пациенты, уже проходящие лечение в обновленном отделении, выразили благодарность медицинскому персоналу и отметили комфортные условия. Жительница района Кулзат Мусабаева подчеркнула, что просторное и светлое здание стало важным объектом для местной системы здравоохранения.