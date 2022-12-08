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Новая программа с Бейбитом Алибековым стартовала на телеканале Jibek Joly

8 Декабря 2022, 16:02
Новая программа с Бейбитом Алибековым стартовала на телеканале Jibek Joly

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новая программа «Мужской разговор», ведущим которой является известный блогер Бейбит Алибеков, стартовала с 7 декабря на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гостями программы являются успешные мужчины страны - это представители мира политики, спорта, искусства и просто люди, которые делают страну лучше.

«Это люди, любой день которых - сплошное интересное событие. Это люди self-made. Мы хотели вести простой, обычный разговор с успешными мужчинами страны, которые каждый день делают так, чтобы страна была лучше. Это представители мира политики, кино, искусства и просто люди, с необычной и неординарной судьбой, которые расскажут нам свои истории», - говорит режиссер проекта Алмас Сағынұлы.

Программа уже стартовала с 7 декабря на телеканале Jibek Joly. Выходит раз в неделю. За анонсами можно следить на страницах канала в соцсетях.

«Задача у нас одна - рассказать о крутых мужчинах страны. Их много. Это и музыканты, и врачи, и футболисты, и блогеры. Такого «мужского проекта» у нас нет на телевидении, а у каждого мужчины ведь есть история жизни, с которой они могли бы поделиться», - добавил Алмас Сағынұлы.

Проект придумывался командой во главе с продюсером Айжан Батыровой. В качестве ведущего был приглашен известный блогер и многодетный отец Бейбит Алибеков. На сегодня уже отснято 16 выпусков проекта с разными гостями. Среди них основатель и руководитель группы «А-Студио» Байгали Серкебаев, руководитель легендарного вокально-инструментального ансамбля «Дос Мұқасан» Досым Сулеев, единственный обладатель каскадерского «Оскара» Жайдарбек Кунгужинов, блогер Алишер Еликбаев, паралимпиец Серик Есматов, один из медиаменеджеров, который развивает креативную индустрию в стране - Абылайхан Камалладин, онкогинеколог, который более 30 лет занимается лечением женщин - Мурат Кайрбаев, предприниматель Нурсултан Магзумов и другие.

Выпуски проекта «Мужской разговор» также доступны на Youtube-канале Jibek Joly.


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