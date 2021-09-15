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    19:43, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Новая пожарная часть открылась в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Кобдинском районе Актюбинской области состоялось открытие пожарной части на два автомобиля, построенной при поддержке акимата области. В церемонии открытия приняли участие глава региона Ондасын Оразалин, руководство ДЧС и гарнизон Кобдинского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Вновь построенная часть, помимо спецтехники, оснащена техникой повышенной проходимости «Трэкол» и автокраном. Этот отдел будет обеспечивать пожарной безопасностью около 19 тысяч населения, постоянной работой 20 человек.

    В целях укрепления пожарной безопасности Актюбинской области, реагирования на возникшие чрезвычайные ситуации в микрорайоне Нур-Актобе и городе Эмбе полным ходом идет строительство пожарного депо на два выезда и трех гаражей-стоянок для пожарных автомобилей из быстровозводимых строительных материалов. Срок их сдачи запланирован на конец года.


    Теги:
    МЧС Пожар Актюбинская область
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