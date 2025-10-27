Новая политика Казахстана опирается на молодежь — российский эксперт

Как отметил эксперт, первая его часть Выступления посвящена подведению итогов, тем успехам и результатам, которые были достигнуты — это повышение уровня и продолжительности жизни, реформы исполнительной власти и другие необходимые действия.

— Ключевым же для нового времени является молодежь. Она, молодежь, является основной категорией, которая существует в этом тексте. Это правильно, потому что именно опираясь на молодежь можно построить завтрашний день. И Президент Казахстана предлагает ей возможности для развития. Здесь и развитие образования, международные контакты в молодежной среде. И, может быть, самое главное, это цифровизация, которая естественным образом связана с молодежью, — отметил Журавлев.

По его мнению, цифровизация дает молодежи новые возможности и реалии. Эксперт также отметил реформу двухпалатного парламента в Казахстане.

— В этом есть свое важное значение, потому что таким образом будут укрепляться позиции партии, они получат значимость, поскольку в постсоветских республиках партии большого значения не имели, по объективным причинам, потому что сначала появилась власть, а потом партия, — считает Журавлев.

По его мнению, в данном же случае, только через партии можно будет пройти в парламент, и только через парламент можно будет пройти в высшие слои политики. Кто хочет работать в политической сфере, будет основной точкой своего действия, средством своего успеха, иметь работу именно в партии. И таким образом партия из одной из части политической системы превращается в ее несущую конструкцию, в главную часть.

— Это очень существенное изменение, оно только внешне кажется простым и не очень большим, это гораздо более серьезная вещь, это принципиально другая политическая система. И эта новая политическая система тоже будет в значительной степени привязана к молодежи, — сказал он.

Таким образом, эксперт считает, что выступление Главы государства можно считать состоящим из двух основных частей. Успехи, которые были достигнуты, и те, которые еще предстоят.

