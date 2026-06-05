Новая партия лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан

Сегодня, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в Казахстан прибыла вторая группа лошадей Пржевальского из зоопарка «Тирпарк Берлин» (Федеративная Республика Германия), передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Это знаковое событие стало важным этапом реализации международного проекта по восстановлению популяции единственного сохранившегося в мире вида дикой лошади и сохранению биологического разнообразия страны.

Животные доставлены специальным авиарейсом в Международный аэропорт города Костаная в рамках международного проекта по восстановлению популяции лошади Пржевальского. После прохождения необходимых ветеринарных процедур лошади на специализированном транспорте направились в Центр реинтродукции государственного природного резервата «Алтын Дала», где пройдут период адаптации под наблюдением специалистов.

Прибытие животных стало очередным этапом масштабной программы по возвращению лошади Пржевальского в исторический ареал обитания на территории Казахстана. Напомним, что первая группа лошадей в рамках текущего этапа проекта прибыла в Казахстан из Чешской Республики 1 июня 2026 года.

Проект реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана и международными партнерами.

Согласно меморандуму о сотрудничестве между Казахстаном и Пражским зоопарком, до 2029 года планируется завезти в страну 40 лошадей Пржевальского. В 2024 и 2025 годах в резерват «Алтын Дала» уже прибыли первые группы животных, а в мае текущего года часть ранее завезённых особей впервые была выпущена в дикую природу.

Возвращение лошади Пржевальского имеет особое значение для Казахстана как важный шаг по сохранению биологического разнообразия, восстановлению исторически утраченных видов животных и укреплению международного сотрудничества в природоохранной сфере. Реализация проекта также способствует восстановлению степных экосистем и достижению целей по сохранению природного наследия страны.

В этом месяце это уже вторая партия. Ранее в Казахстан прибыла очередная партия лошадей Пржевальского в рамках международного проекта по восстановлению популяции редкого вида.