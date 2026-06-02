Новую группу лошадей Пржевальского доставили в Костанайскую область

В Казахстан прибыла очередная партия лошадей Пржевальского в рамках международного проекта по восстановлению популяции редкого вида, передает корреспондент агентства Kazinform.

1 июня специальным авиарейсом животных доставили из Чешской Республики в международный аэропорт Костаная. Далее лошадей перевезут в государственный природный резерват «Алтын Дала» в Амангельдинском районе.

Фото: АСБК

В центре реинтродукции животные пройдут адаптацию под наблюдением специалистов, после чего их подготовят к выпуску в естественную среду обитания.

Фото: АСБК

Лошадь Пржевальского считается единственным сохранившимся видом дикой лошади в мире. Ранее этот вид обитал на территории Казахстана, однако к середине прошлого века исчез из дикой природы.

Проект по возвращению животных реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира совместно с Пражским зоопарком, зоопарком «Тирпарк Берлин», Казахстанской Ассоциацией сохранения биоразнообразия и международными партнерами.

Фото: АСБК

Согласно меморандуму между Казахстаном и Пражским зоопарком, до 2029 года в страну планируют завезти 40 лошадей Пржевальского. Первые группы животных прибыли в резерват «Алтын Дала» в 2024 и 2025 годах.

Напомним, в мае этого года часть ранее завезенных особей впервые выпустили в дикую природу.