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Новая набережная открылась в Сарыаркинском районе Астаны

14 Июля 2023, 13:50
Новая набережная открылась в Сарыаркинском районе Астаны Фото: пресс-служба акимата города Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За счет частных инвестиций открыто новое общественное пространство возле моста по улице Шабал Бейсековой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Общая благоустроенная территория набережной составляет 0,96 га. Здесь расположены различные зоны отдыха для горожан, в том числе:
- амфитеатр;
- детские и спортивные площадки;
- велосипедная, беговая, пешеходная дорожка;
- баскетбольное, волейбольное, футбольное поле;
- площадка для скалолазания;
- скейтпарк.

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Активная работа по благоустройству идет полным ходом. С начала строительного сезона были обустроены общественные пространства по улице Коктобе (жилой массив Коктал-1) и улице Фахд бен Абдул Азиз (жилой массив Агрогородок). Кроме того, около ТД «Шапагат» и по улицам Желтоксан – Бухарбай батыра – Бейбитшилик ведется ремонт пешеходных дорожек.
Напомним, накануне аким Астаны Женис Касымбек рассказал о том, как будет благоустраиваться правый берег столицы.
По его словам, в этом году на правобережье города будет благоустроено около 130 дворов и общественных пространств. Уже почти на 50 объектах завершены соответствующие работы.
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