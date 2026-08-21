Новая модель роста: как импортозамещение и инвестиции перестраивают экономику Казахстана

Казахстан завершил семь месяцев 2026 года с тем же темпом роста, что и в первом полугодии, — 4,1%. На первый взгляд, цифра скромная. Но если заглянуть в структуру, становится ясно: экономика меняется, и меняется основательно, передает Kazinform.

Так, по данным Бюро национальной статистики, ВВП удержал планку в 4,1% вопреки сразу двум негативным факторам. Добыча нефти упала на 8,9% до 53,2 млн тонн. Еще пару лет назад такое падение (из-за нестабильности на мировых рынках) в сырьевом секторе потянуло бы за собой всю экономику. Не в этот раз.

Причина в несырьевом секторе, который вырос на 5,4%. Причем в лидерах роста отрасли, которые создают высокую добавленную стоимость. Например, машиностроение (+22%), химическая промышленность (+26,9%) (фармацевтика +38,5%) готовые металлические изделия (+35%), производство продуктов питания (+13,9%), стройматериалы (+9,4%).

Параллельно выросли строительство (15,3%), транспорт (7,4%), торговля (5,9%), сельское хозяйство (5%) и связь (4,3%). Параллельно выросли строительство (15,3%), транспорт (7,4%), торговля (5,9%), сельское хозяйство (5%) и связь (4,3%). Обрабатывающая промышленность в целом показала рост на 9%.

Рост несырьевого сектора подкрепляется деньгами. За январь–июль 2026 года объем инвестиций в основной капитал составил 11,5 трлн теңге. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2026 году правительство планирует реализовать около 200 промышленных проектов на сумму 1,7 трлн теңге с акцентом на цифровизацию и импортозамещение. Эти проекты должны обеспечить экспорт продукции на 500 млрд теңге и импортозамещение на 1,5 трлн теңге.

— Мультипликативный эффект тут может быть заметным. Подобные инвестиции создают дополнительный спрос на продукцию металлургии, машиностроения, дают вклад в строительные объемы, транспорт и услуги. Но ключевой аспект — не количество проектов, а итоговая добавленная стоимость и новые стабильные рабочие места, — говорит директор группы суверенных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали.

Фото: acra-ratings.ru

Эксперт также обратил внимание на локализацию производств. Так, в этом году утвержден Комплексный план развития локализации производства для атомной отрасли на 2026–2030 годы, одобрены проекты строительства фармацевтических заводов в Карагандинской и Алматинской областях на 42,5 и 32,5 млрд теңге, создается Центр по локализации производства автокомпонентов.

— Сам по себе процесс локализации снижает импортозависимость. Однако здесь важно различать сборочные операции и создание добавленной стоимости. Если комплектующие преимущественно импортируются, эффект будет ограниченным. Крайне важно иметь кластерный подход, когда развивается вся производственная цепочка или хотя бы ее наиболее весомая часть с точки зрения вклада в стоимость, — подчеркивает эксперт.

Экономика Казахстана переходит к новой модели. Рост обрабатывающей промышленности на 9% при падении добычи нефти на 8,9% не случаен. Дело в том, что инвестиции в несырьевой сектор растут, доля отечественной продукции на внутреннем рынке увеличивается, планы по импортозамещению измеряются триллионами теңге. Впереди углубление переработки, развитие производственных цепочек и выход на новые рынки.

Фото: kz.linkedin.com

— Чем выше доля товаров, которые экономика способна производить внутри страны на конкурентных условиях, тем ниже ее чувствительность к внешним логистическим шокам, колебаниям валютных курсов и нарушениям цепочек поставок. В последние годы геополитические риски неоднократно приводили к усложнению традиционных логистических маршрутов в регионе, поэтому развитие внутреннего производства становится также вопросом устойчивости всей экономики, — заключил Айдос Тайбекұлы, ведущий макроэкономист BCC Invest.

Эксперт говорит, что впереди ещё много работы: нужно углублять переработку, развивать смежные производства, осваивать новые рынки. Но вектор уже не поменять. И первые семь месяцев 2026 года это наглядно подтвердили.

Ранее заместитель председателя АО «Институт экономических исследований» Дастан Акебаев, выступая на National Think Tank Forum в Астане, заявил, что Казахстан сохраняет статус крупнейшей экономики Центральной Азии.