Новая многопрофильная больница на 350 коек появится в Актобе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о планах по строительству новой многопрофильной больницы в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерством согласован проект Комплексного плана развития Актюбинской области на 2021 – 2025 годы. Проектом Комплексного плана предусмотрено строительство 2 объектов здравоохранения, капитальный ремонт (не менее 25 объектов), а также оснащение организаций здравоохранения региона. В проекте Комплексного плана запланирована реализация проекта государственно-частного партнерства на республиканском уровне «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы в городе Актобе на 350 коек», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.
Для реализации Проекта компанией Ellington Рroperties LLP совместно с турецкой компанией Rönesans Holding создана компания RenEll.
«Проект предусмотрен взамен действующей и устаревшей больницы скорой медицинской помощи, планируется создание 700 рабочих мест в период строительства и 600 рабочих мест в период эксплуатации», - добавил министр.
- Вакцины Vero Cell и «Спутник V» доставили в Атырау
- 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
- Резкий рост заболеваемости Covid-19 зарегистрирован на Тенгизе
- Все объекты придорожного сервиса Актюбинской области приведут к Нацстандарту к 2025 году
- 525 км автодорог отремонтируют до 2025 года в Актюбинской области
- 11,5 тысячи земельных участков обеспечат инженерной инфраструктурой в Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана