Новая многопрофильная больница на 350 коек появится в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о планах по строительству новой многопрофильной больницы в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством согласован проект Комплексного плана развития Актюбинской области на 2021 – 2025 годы. Проектом Комплексного плана предусмотрено строительство 2 объектов здравоохранения, капитальный ремонт (не менее 25 объектов), а также оснащение организаций здравоохранения региона. В проекте Комплексного плана запланирована реализация проекта государственно-частного партнерства на республиканском уровне «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы в городе Актобе на 350 коек», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Для реализации Проекта компанией Ellington Рroperties LLP совместно с турецкой компанией Rönesans Holding создана компания RenEll.

«Проект предусмотрен взамен действующей и устаревшей больницы скорой медицинской помощи, планируется создание 700 рабочих мест в период строительства и 600 рабочих мест в период эксплуатации», - добавил министр.