Новая миграционная политика до 2030 года: что изменится в Казахстане

По ее словам, миграция в современных условиях является важным индикатором социально-экономических и геополитических изменений, поэтому государство пересматривает подходы к регулированию миграционных процессов, делая систему более прозрачной, управляемой и ориентированной на интересы граждан Казахстана.

В декабре 2025 года Правительством была принята Концепция миграционной политики до 2030 года. В ее основе — баланс между потребностями экономики, интересами граждан и вопросами национальной безопасности.

— В первую очередь, мы исходим из интересов граждан Казахстана. Иностранная рабочая сила будет привлекаться только там, где действительно существует кадровый дефицит. Миграционные потоки будут формироваться с учетом реальных потребностей отраслей, регионов и конкретных проектов, — отметила она.

Акцент сделан на соблюдении принципа «Закон и Порядок», который остается фундаментом устойчивости государства.

— Соблюдение закона обязательно для всех — независимо от статуса. Поэтому контроль за соблюдением миграционного законодательства будет усилен, а ответственность за нарушения — неизбежна как для мигрантов, так и для работодателей. Безопасность должна обеспечиваться на каждом этапе — от въезда до выезда. Наша цель — чтобы в Казахстан приезжали люди, готовые жить и работать здесь, уважая законы и культуру страны, — подчеркнула министр.

С января 2026 года в Казахстане внедряется скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Это обязательное тестирование на знание государственного языка, анкетирование в цифровом формате, проверки со стороны компетентных органов и итоговое собеседование.

Для этнических казахов, рассчитывающих на государственную поддержку, будет действовать отдельный порядок.

Для того, чтобы пользоваться льготами и программами помощи со стороны государства, такие переселенцы должны оформить статус кандаса и расселиться в трудодефицитные регионы: это Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

— Мы призываем наших соотечественников следовать государственной стратегии, а в ответ они получат всю необходимую поддержку — с переездом, обустройством, трудоустройством. Кандасы, включенные в региональную квоту, при переезде заключают социальный контракт на 5 лет. Но если, к примеру, семья кандасов получила помощь и через два-три года решила уехать из региона приема в другой город, не прожив там положенные пять лет согласно соцконтракту, то в этом случае они обязаны вернуть государству всю сумму полученной поддержки, — пояснила Аида Балаева.

В то же время предусмотрен и альтернативный вариант — оформление постоянного проживания на общих основаниях, без привязки к региональным квотам и мерам господдержки. Это дает возможность самостоятельно выбирать регион проживания в рамках действующего законодательства.

По словам министра, новая миграционная политика будет внедряться поэтапно с учетом обратной связи от общества, бизнеса и регионов. Приоритет будет отдаваться добросовестным и законопослушным людям, а цифровые инструменты позволят исключить серые схемы и фиктивные документы.