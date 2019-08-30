Новая мечеть открылась в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Вторая в этом году мечеть в сельской зоне города Аксу Павлодарской области открыла свои двери, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Это вторая мечеть, построенная в этом году в сельской зоне Аксу, ранее Дом Аллаха был воздвигнут в селе Енбек, строительство в посёлке Аксу растянулось на несколько лет, его жители уже с нетерпением ждали окончания работ. Сами внесли весомый вклад в процесс постройки, нашли спонсоров, каждый старался помочь, чем может. Зная об этом, мы понимаем, что мечеть у таких активных прихожан пустовать не будет. Верим, что храм исламской веры объединит людей и станет здесь средоточием духовной культуры», – сказал уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Павлодарской области Жолдас кажы Коспакулы на открытии мечети.

В торжественной церемонии открытия приняли участие не только Жолдас кажы Коспакулы, но также аким города Аксу Балгабай Ибраев и другие уважаемые люди, представители общественности, ветераны и местные жители. Уполномоченный имам ДУМК выразил свою признательность тем, кто принимал участие в строительстве, вручил им благодарственные письма.

Аким Балгабай Ибраев высказал свои добрые пожелания собравшимся. По древней казахской традиции он подарил чапан жителю посёлка Аксу Амангельды Кусманову, поддержавшему и возглавившему строительство мечети.

Новым имамом стал Жомарт Семсерхан, ранее он был наиб-имамом в городской мечети Аксу. «Дизайн мечети в посёлке Аксу разработала Елена Полец из фирмы «Атри Дизайн», – сообщили в пресс-службе павлодарской мечети имени Машхура Жусупа.

Фото пресс-службы павлодарской мечети имени Машхура Жусупа.