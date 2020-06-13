Новая мечеть и казахский драмтеатр – какие объекты появятся в Нур-Султане (ФОТО)

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан рассказали о новых объектах, которые вскоре откроются в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это значимые для столицы объекты, работа на которых не останавливалась. Хотя пандемия вносила коррективы во многие отрасли», - отметил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султана Нурлан Уранхаев.

В частности, на пересечении проспекта Туран и улиц №26 и Е51 появится легкоатлетический спортивный комплекс. Строящийся легкоатлетический манеж рассчитан на 7 тысяч зрителей. По задумке, там можно будет проводить соревнования мирового уровня по лёгкой атлетике. Планируется, что это будет комплекс со всей инфраструктурой, в том числе и гостиницей. Площадь земельного участка - 9,0843 га. Площадь застройки – 21 808 кв. м. Общая площадь здания – 36 655 кв. м. Дата ввода в эксплуатацию - третий квартал 2020 года.

По улице 23-15, между улицами Байтурсынова и Нажимеденова появится Казахский драматический театр. Он признан стать неким центром аллеи Мынжылдык нашей культурной столицы. Общая площадь здания – 22 853 кв. м. Большой зал рассчитан на 640 мест, малый зал - на 202 места. Дата ввода в эксплуатацию - третий квартал 2020 года.

В районе пересечения проспектов Мәнгілік Ел и Қабанбай батыра будет построена новая мечеть. Она станет едва ли не самой большой мечетью в Центральной Азии и сможет вместить 30 тысяч человек. Проект выполнен с применением традиционных орнаментов и декоративных элементов. Перед мечетью запроектирована платформа с элементами благоустройства. Общая площадь - 68.062.24 кв. м. Высота главного купола - 83,20 кв. м, высота минаретов – 130 м. Планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

Также в столице построят Конно-спортивный комплекс для реабилитации детей-инвалидов методом иппотерапии. Объект предназначен для реабилитации детей с особенными возможностями и для проведения конно-спортивных мероприятий международного уровня. Проектом предусмотрено строительство крытого манежа, открытого боевого конкурного поля и открытого поля для разминки. Планируется завершить строительство объекта к концу текущего года.

Завершаются работы над многофункциональным комплексом Abu dhabi Plaza, расположенном по адресу: район улиц Ақмешіт, Сыганак, Туркістан. Abu dhabi Plaza стал крупнейшим комплексом башенного типа в Центральной Азии, состоящим из пяти зданий, общая площадь которых составляет более 500 тыс. кв. м. Самая высокая башня в 311 метров насчитывает 75 этажей, здесь будут расположены офисы и жилые помещения. Сдать объект планируют в конце текущего года. Площадь земельного участка - 4,4613 га.