Новая Конституция получила широкую поддержку среди молодежи

Действительно, молодежь принимала активное участие как в обсуждении проекта Конституции, и проявила высокую гражданскую позицию в ходе голосования. Это свидетельствует о растущем уровне правосознания и ответственности молодых граждан за судьбу своей страны. Многие представители молодежи высказывали свои предложения, обсуждали изменения в социальных сетях, на образовательных площадках и в общественных дискуссиях.

Среди активных участников обсуждения и голосования были и уроженки Акмолинской области — Дарья Галадюк и Валентина Парфенова.

Дарья Галадюк, окончив школу в 2023 году, поступила на факультет юриспруденции в Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова. Выбор будущей профессии был неслучайным — он обусловлен её искренним интересом к праву и стремлением глубже разбираться в вопросах законодательства и правовых норм. Она убеждена, что знание законов играет важную роль в жизни каждого человека, а для будущего юриста это является неотъемлемой частью профессиональной подготовки. Ведь именно юристу, как никому другому, необходимо хорошо ориентироваться в правовой системе государства, понимать ее принципы и уметь применять их на практике.

Особое значение в обучении занимает изучение Конституции как Основного Закона страны. Именно она определяет основы государственного устройства, закрепляет права и свободы граждан, а также служит фундаментом для всей правовой системы. Для Дарьи изучение Конституции — это не только учебная необходимость, но и важный шаг к становлению её как будущего специалиста в области права.

Поэтому после проведения референдума Дарья Галадюк направила на имя Главы государства обращение, в котором отметила, что наибольший отклик в проекте новой Конституции у нее вызвали положения, направленные на защиту прав и свобод граждан, а также на развитие справедливого и правового государства. Она считает это особенно важным, так как данные изменения напрямую затрагивают жизнь каждого человека. При выборе аргументов она опиралась на темы, которые считает значимыми для общества, так как они отражают ключевые принципы справедливости и равенства.

Галадюк также подчеркнула, что Конституция Республики Казахстан производит положительное впечатление и отражает стремление к укреплению государственности, стабильности и правопорядка. В документе четко закреплены основы конституционного строя, провозглашается приоритет прав и свобод человека, что соответствует современным демократическим стандартам.

— Новая Конституция отражает стремление к созданию справедливого, демократического и правового государства, в котором учитываются интересы и потребности нас, молодых людей. Для молодежи она становится не только юридическим документом, но и своеобразным ориентиром, определяющим жизненные ценности, а также права и обязанности гражданина. Референдум показал, что, активно участвуя в принятии новой Конституции, молодые люди показали, что они готовы брать на себя ответственность за будущее страны, опираясь на принципы, закрепленные в Основном Законе, — отметила она в обращении.

В свою очередь, Валентина Парфенова отмечает, что положения новой Конституции направлены на укрепление принципов верховенства закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также на повышение эффективности системы государственного управления.