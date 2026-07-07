Новая Конституция формирует экономику знаний и усиливает цифровые права граждан — эксперт

Вступившая в силу новая Конституция закладывает долгосрочные ориентиры развития Казахстана, где ключевую роль будут играть образование, наука, человеческий капитал и современные технологии. Такое мнение высказала депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, член Конституционной комиссии Снежанна Имашева в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Снежанна Имашева отмечает, что одним из наиболее значимых нововведений стало закрепление на конституционном уровне ценностей трудолюбия, прогресса и знаний.

— В основополагающих принципах деятельности закреплены ценности трудолюбия, прогресса и знаний, а стратегическим направлением развития определены человеческий капитал, образование, наука и инновации, — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что такие положения отражают курс страны на постепенный переход от сырьевой модели экономики к экономике знаний.

— Это один из самых важных сигналов по переходу страны от сырьевой экономики к экономике знаний. Нефть, газ и другие природные ресурсы ограничены, их стоимость зависит от мировой конъюнктуры. А знания, образование и профессионализм — это капитал, который при правильных инвестициях только растет, — сказала Снежанна Имашева.

По ее мнению, закрепление этих ценностей в Основном законе задает новые ориентиры для всей государственной системы и общества в целом.

— Именно поэтому закрепление в Конституции ценности знаний и труда — это новые ориентиры для общегосударственной системы. Общество, прогресс и развитие которого строится на знаниях, всегда будет сильнее и устойчивее. Культ труда должен стать важнее культа потребления, — подчеркнула она.

Отдельно член Конституционной комиссии остановилась на механизмах экономического развития, предусмотренных новой конституционной моделью. По ее словам, важным инструментом для привлечения инвестиций и запуска новых производств станут специальные правовые режимы и города ускоренного развития.

— Конституция дает возможность создавать территории, где можно экспериментировать и внедрять новые правовые и экономические решения, привлекать инвестиции, запускать современные производства, — отметила Снежанна Имашева.

Она считает, что такой подход позволит формировать новые точки роста без излишних бюрократических ограничений.

— Это возможность создавать новые быстрые точки роста, не сковывать идеи бизнеса и инвесторов бюрократией, но при этом не подвергать риску всю правовую систему. Если опыт будет успешным, то он даст стране новые точки для экономического роста, — добавила эксперт.

Еще одним важным направлением реформы она назвала защиту прав граждан в цифровой среде.

По словам Снежанны Имашевой, в условиях стремительной цифровизации вопросы сохранности персональных данных и кибербезопасности приобретают особое значение.

— Сегодня значительная часть нашей жизни проходит в цифровом пространстве. Поэтому государство должно не только развивать цифровые сервисы, но и надежно защищать человека в интернете, — сказала она.

Эксперт отметила, что обеспечение цифровой безопасности становится одной из базовых функций современного государства.

— Защита персональных данных, цифровая безопасность и противодействие киберугрозам становятся такими же важными обязанностями государства, как обеспечение общественного порядка и национальной безопасности, — подчеркнула Снежанна Имашева.

Вместе с тем она обратила внимание, что принятие новой Конституции является лишь началом масштабной работы по реализации заложенных в ней принципов.

— Конечно, ни одна Конституция не меняет жизнь за один день. Но именно она определяет направление развития государства на десятилетия вперед, — отметила эксперт.

По ее словам, дальнейший успех реформ будет зависеть от того, насколько эффективно государственные институты смогут воплотить новые нормы на практике.

— Теперь задача всех государственных институтов — Президента, Вице-президента, Курултая и Народного совета — наполнить эти конституционные нормы реальным содержанием и сделать так, чтобы новые ценности действительно стали частью нашей повседневной жизни, — заключила Снежанна Имашева.

Напомним, новая Конституция Казахстана закрепила обновленную систему государственного управления, расширенные гарантии прав граждан и новые стратегические ориентиры развития страны, включая поддержку человеческого капитала, науки, инноваций и цифровой безопасности.