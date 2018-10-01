Новая ипотека появится в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская ипотечная компания (КИК) заявила о запуске новой программы кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ипотека «Орда» станет доступна казахстанцам уже к концу текущего месяца. Новая ипотека от КИК даст возможность приобрести недвижимость на первичном и вторичном рынке жилья для всех граждан Казахстана, вне зависимости от того, имеется ли у них в собственности иное жилье. Кредитование будет осуществляться через банки второго уровня, которые выступят в качестве партнеров КИК по привлечению и выдаче займов потребителям», - сообщили в компании.

При полном подтверждении платежеспособности ставка по ипотечному займу для заемщиков составит 12% годовых, при частичном подтверждении дохода - 14% годовых. Максимальная сумма займа составляет 40 млн тенге, минимальная - 1 млн тенге. Срок займа - до 20 лет.

«Ипотека будет доступна в 16 городах Казахстана. Заемщиком может стать любой гражданин Казахстана в возрасте от 21 года. На момент погашения кредита возраст заемщика или созаемщика не должен превышать возраста выхода на пенсию», - рассказали о подробностях программы в КИК.

Как сообщается, ипотека «Орда» предполагает внесение первоначального взноса от 30% от стоимости жилья при полном подтверждении дохода и от 50% при частичном подтверждении. При этом первоначальный взнос может быть заменен дополнительным залогом в виде недвижимого имущества, принадлежащего заемщику или третьим лицам.

«Мы разработали ипотеку, которая позволит улучшить свои жилищные условия многим казахстанцам. Заемщики, выбрав удобные для себя первичные параметры, смогут определить приемлемый ежемесячный платеж и купить практически любое понравившееся жилье», - рассказал глава КИК Адиль Мухамеджанов.

В компании рассказали, какую схему намерены использовать в работе с банками второго уровня.

«Клиент самостоятельно выбирает квартиру и обращается в банк-партнер, банк принимает необходимые документы и направляет ходатайство в КИК. КИК, в свою очередь, проверяет платежеспособность заемщика, и дает свое решение банку. Срок рассмотрения заявки составит не более трех рабочих дней, за исключением случаев, оговоренных программой. При одобрении займа залогодержателем и кредитором будет выступать КИК», - подчеркнули в компании.