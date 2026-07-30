Новая госуслуга появилась в eGov Business для предпринимателей

В eGov Business расширили перечень государственных услуг для бизнеса. Теперь предприниматели могут онлайн оформить передачу доли в уставном капитале юридического лица в доверительное управление, передает агентство Kazinform.

В мобильном приложении eGov Business появилась новая государственная услуга «Передача доли уставного капитала в доверительное управление».

Доверительное управление применяется в случаях, когда собственник временно передает управление своей долей другому лицу, сохраняя при этом право собственности. Все изменения оформляются официально и вносятся в государственные информационные системы.

Для получения услуги в eGov Business необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Business;

перейти в раздел «Категории услуг» — «Правовые отношения»;

выбрать услугу «Передача доли ЮЛ в доверительное управление» и указать тип заявления;

указать БИН юридического лица, ИИН/БИН учредителя-доверителя и ИИН/БИН доверительного управляющего;

указать долю в процентах и теңге, срок передачи (в том числе бессрочно), номер и дату документа о передаче;

прикрепить сканированную копию документа в формате PDF;

подписать заявление одним из доступных способов;

отслеживать статус рассмотрения в разделе «Сообщения» — «История услуг».

Срок оказания новой услуги составляет не более трех рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

— Мы постоянно расширяем возможности приложения eGov Business, чтобы предприниматели могли решать больше вопросов онлайн, без лишней бюрократии. Сейчас приложение набирает популярность среди предпринимателей и в 1 полугодии 2026 г. зарегистрировалось более 107 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, и оказано более 1,4 млн услуг. Теперь в приложении доступна еще одна важная корпоративная услуга по передаче доли в уставном капитале в доверительное управление. Раньше для этого требовалось больше времени и личного участия, а всю процедуру можно пройти прямо со смартфона. Это экономит время и делает ведение бизнеса проще и удобнее, — отметил заместитель председателя правления АО «НИТ» Шынгыс Оразалимов.

Ранее сообщалось, что eGov, eOtinish и другие госсервисы доступны для казахстанцев при нулевом балансе.