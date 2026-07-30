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    Новая госуслуга появилась в eGov Business для предпринимателей

    В eGov Business расширили перечень государственных услуг для бизнеса. Теперь предприниматели могут онлайн оформить передачу доли в уставном капитале юридического лица в доверительное управление, передает агентство Kazinform.

    eGov егов
    Коллаж: Kazinform/ИИ

    В мобильном приложении eGov Business появилась новая государственная услуга «Передача доли уставного капитала в доверительное управление».

    Доверительное управление применяется в случаях, когда собственник временно передает управление своей долей другому лицу, сохраняя при этом право собственности. Все изменения оформляются официально и вносятся в государственные информационные системы.

    Для получения услуги в eGov Business необходимо:

    • авторизоваться в мобильном приложении eGov Business;
    • перейти в раздел «Категории услуг» — «Правовые отношения»;
    • выбрать услугу «Передача доли ЮЛ в доверительное управление» и указать тип заявления;
    • указать БИН юридического лица, ИИН/БИН учредителя-доверителя и ИИН/БИН доверительного управляющего;
    • указать долю в процентах и теңге, срок передачи (в том числе бессрочно), номер и дату документа о передаче;
    • прикрепить сканированную копию документа в формате PDF;
    • подписать заявление одним из доступных способов;
    • отслеживать статус рассмотрения в разделе «Сообщения» — «История услуг».

    Срок оказания новой услуги составляет не более трех рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

    — Мы постоянно расширяем возможности приложения eGov Business, чтобы предприниматели могли решать больше вопросов онлайн, без лишней бюрократии. Сейчас приложение набирает популярность среди предпринимателей и в 1 полугодии 2026 г. зарегистрировалось более 107 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, и оказано более 1,4 млн услуг. Теперь в приложении доступна еще одна важная корпоративная услуга по передаче доли в уставном капитале в доверительное управление. Раньше для этого требовалось больше времени и личного участия, а всю процедуру можно пройти прямо со смартфона. Это экономит время и делает ведение бизнеса проще и удобнее, — отметил заместитель председателя правления АО «НИТ» Шынгыс Оразалимов.

    Ранее сообщалось, что eGov, eOtinish и другие госсервисы доступны для казахстанцев при нулевом балансе.

    E - Правительство, E - услуги Технологии Егов Бизнес Развитие IT технологий в Казахстане
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор