Новая ферма на 100% обеспечит молоком внутренний рынок Павлодарской области

Тысячу коров в течение 3,5 часов можно подоить на современном оборудовании ТОО «КХ «КронАгро». Молочно-товарная ферма, открытая в регионе два года назад, обеспечивает постоянной работой 45 человек и поставляет на рынок 7,2 тыс. тонн молока в год.

«Состояние отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Предстоит решить стратегическую задачу увеличения объемов производства и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции», - отметил в своем сентябрьском Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев.

Современная автоматизированная молочно-товарная ферма ТОО «КХ «КронАгро» открылась два года назад в г. Аксу Павлодарской области. Стоимость проекта - 5,8 млрд тенге, половина этой суммы предоставлена Аграрной кредитной корпорацией. На кредитные средства приобретено оборудование, проведены строительно-монтажные работы, из Европы завезены 1 200 нетелей высокопродуктивной симментальской породы.

«В сентябре прошлого года ферма вышла на полную производственную мощность и перешла в производственную стадию реализации проекта. Здесь установлено новейшее высокотехническое оборудование GEA Westfalia. Доильный зал типа «Карусель» на 40 мест внешнего доения позволяет осуществить дойку тысячи голов КРС в течение 3,5 часов. Кроме того, установлено стойловое оборудование, приспособления для поения, навозоудаления, танк-охладитель молока», - говорит директор ТОО «КХ «КронАгро» Дидар Бейсенбаев.

Ферма самостоятельно выращивает большую часть необходимых кормов для содержания КРС. Увеличивая цепочку производства от начала посевной, сбора урожая, закладки собственных кормов до получения и сдачи свежего молока, предприятие уменьшает риски влияния внешних факторов на производство.

Еще один успешный заемщик Аграрной кредитной корпорации - ТОО «Актогай-АГРО». Ферма, рассчитанная на 1000 голов, находится в селе Жоламан Актогайского района. Стоимость проекта - 6 млрд тенге, в том числе порядка 5 млрд тенге - заемные средства АО «Аграрная кредитная корпорация».

Пока из Европы завезли чуть более 200 коров породы симменталь, сейчас животные находятся на каратине и проходят адаптацию к нашему климату. До конца года планируется завезти еще около 800 голов.

Уже в следующем году ферма планирует выйти на полную мощность. По проекту предполагается получать до 10 тыс. литров в год от одной коровы. По словам специалистов, новая ферма на 100% обеспечит внутренний рынок региона молоком.