Новая эра партнерства между Казахстаном и Европейским союзом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первого марта 2020 года вступает в силу Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом, подписанное 21 декабря 2015 года в столице нашей страны. Подробнее об этом в материале советника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Адиля Турсунова, опубликованным на страницах «Казахстанской правды».

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев с первых дней независимости государства определил европейский вектор в качестве стратегического направления внешней политики нашей страны.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Евросоюзом были установлены 2 февраля 1993-го. В декабре того же года в Брюсселе было открыто Представительство РК в ЕС. В ноябре 1994-го в Алматы начало работу Представительство Европейского союза в Республике Казахстан (в 2007 году передислоцировано в Нур-Султан).

Неоспоримая значимость взаимодействия молодого государства с Брюсселем и государствами Европы рассматривалась Елбасы через призму необходимости решения важнейшей триединой задачи – укрепления суверенитета и территориальной целостности Казахстана, обеспечения твердой траектории экономического роста и совершенствования демократических процессов в республике.

За прошедший период состоялось 9 визитов Первого Президента Казахстана в штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе (февраль 1993 года, июнь 2000 года, ноябрь 2002 года, декабрь 2006 года, апрель и октябрь 2010 года, октябрь 2014 года, март 2016 года, октябрь 2018 года), в ходе которых Нурсултан Назарбаев провел серию плодотворных переговоров с руководством ЕС, ведущими представителями деловых и общественных кругов Европы.

По приглашению Елбасы для участия в Астанинском саммите Организации по безопаснос­ти и сотрудничеству в Европе в 2010 году Казахстан посетил президент Европейского совета Херман Ван Ромпей.

В 2013 и 2019 годах состоялись официальные визиты в нашу страну и переговоры ­Нурсултана Назарбаева с председателем Европейской комиссии Жозе-Мануэлем Баррозу и президентом Европейского совета Дональдом Туском.





Встречи Первого Президента с руководителями ЕС также проходили на площадках различных международных форумов, в том числе в рамках саммита НАТО 2010 года в Лиссабоне, саммита по ядерной энергии в Киеве в 2011 году, Всемирного экономичес­кого форума 2014 года в Давосе, саммита «большой двадцатки» (G20) 2016 года в Ханчжоу.

Регулярный и эффективный диалог на высшем уровне, пос­ледовательная работа Елбасы с ведущими политическими дея­телями и капитанами делового мира Европы позволили создать прочный фундамент для ускоренного развития двустороннего сотрудничества, обеспечив широкую политическую поддержку казахстанских реформ и благоприятный климат для привлечения в нашу страну европейских инвестиций и технологий.

Значительный вклад в развитие партнерских отношений с Европейским союзом внесла успешная реализация государственной программы «Путь в Европу» на 2009–2011 годы, разработанной и имплементированной по инициативе Нурсултана Назарбаева. Данная программа по-новому, более полно раскрыла многогранный характер диалога Казахстана с Евросоюзом – одним из современных центров мировой политики, экономики и культуры.

Другой важной исторической вехой стала совместная работа нашей страны с партнерами из ЕС в ходе председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Европейские страны поддержали все приоритеты нашего председательства и инициативы Первого Президента РК, включая проведение саммита организации в нашей столице 1–2 декаб­ря 2010 года и принятие по его итогам Астанинской декларации.

Казахстан и Евросоюз наработали важный положительный опыт по взаимодействию на международной арене, в том числе на антиядерном треке, а также в деле укрепления региональной стабильности и безопасности.

Благодаря совместным миро­творческим усилиям Нурсултана Назарбаева, лидеров ряда стран ЕС и руководства Евросоюза были запущены важнейшие Минские переговоры по урегулированию ситуации в Украине.

Наша страна и европейские партнеры на площадке алматинских переговоров внесли вклад в достижение консенсуса по Совместному всеобъемлющему плану действий вокруг ядерной программы Ирана, реализовали ряд программ по развитию человеческого потенциала в Афганистане.

Высокий уровень политических отношений между Казахстаном и ЕС сформировал благоприятные условия для реализации потенциала и в экономической сфере.

Евросоюз занимает 1-е место среди торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. Объем внешнеторгового оборота с ЕС в 2019 году составил 31,3 млрд долларов (свыше трети в общем объеме товарооборота Казахстана). В 2005–2019 годах валовой приток прямых иност­ранных инвестиций из стран ЕС в экономику Казахстана достиг более 151 млрд долларов (примерно половина от общего объема прямых зарубежных капиталовложений в нашу экономику).





С участием компаний ЕС в Казахстане в настоящее время реа­лизуется около 20 крупных инвес­тиционных проектов на сумму порядка 9 млрд долларов.

Экспорт казахстанских углеводородов вносит важный вклад в диверсификацию поставок энергоресурсов в Европейский союз. За годы сотрудничества наша страна утвердилась в качестве надежного и ответственного партнера ЕС в этой сфере, войдя в четверку крупнейших поставщиков нефти в Европу с долей почти 10% в общем объеме импорта.

Особенно хотелось бы отметить содержательное взаимодействие РК – ЕС на уровне представителей законодательной власти. В Парламенте нашей страны и Европарламенте действуют «Группы дружбы Казахстан – Евросоюз». Деятельность парламентариев призвана расширить междепутатские контакты посредством проведения профильных встреч, заседаний «круглых столов», брифингов и культурных мероприятий.

Отрадно, что казахстанско-европейские отношения укреп­ляются день ото дня также благодаря неуклонному росту обменов между тысячами студентов, ученых, артистов, спортсменов и, конечно же, туристов.

В целом летопись сотрудничества Казахстана с Евросоюзом можно условно разделить на 2 этапа развития.

Правовую основу отношений между Казахстаном и Евросоюзом на 1-м этапе заложило Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанное Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и президентом Европейского совета Аленом Жюппе в Брюсселе 23 января 1995 года.

По сути СПС, вступившее в силу в июле 1999 года, представляло собой рамочный международно-правовой документ, определивший основные принципы долгосрочного и стабильного партнерства.

В соответствии с СПС были соз­даны такие органы, как Совет сотрудничества (на уровне первых руководителей внешнеполитических ведомств), Комитет сотрудничества (на уровне замес­тителей первых руководителей внешнеполитических ведомств), Комитет парламентского сотрудничества.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве позволило принять краеугольные отраслевые документы, в частности Соглашение в форме обмена письмами между РК и ЕС о внесении изменений в Соглашение между РК и Европейским экономическим сообществом по торговле текс­тильными изделиями (вступило в силу в 2001 году), Соглашение о сотрудничестве между РК и ЕС по атомной энергии в области ядерной безопасности (вступило в силу в 2003 году), Соглашение о сотрудничестве между Правительством РК и ЕС по атомной энергии в области управляемого ядерного синтеза (вступило в силу в 2004 году), Соглашение о сотрудничестве между Правительством РК и ЕС по атомной энергии (Евратом) в области мирного использования атомной энергии (вступило в силу в 2008 году) и другие.

Несомненно, СПС сыграло свою важную роль в развитии взаимоотношений между Казахстаном и ЕС: за это время был установлен эффективный политический диа­лог, Евросоюз стал крупнейшим торгово-инвестиционным парт­нером республики, сторонами накоплен большой практический опыт совместной работы, заметно вырос уровень взаимопонимания и доверия между нашей страной, Брюсселем и всеми европейскими столицами.

Началом 2-го этапа истории взаимоотношений между РК и ЕС можно считать 21 декабря 2015 года, когда в столице нашей страны состоялось подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан с одной стороны и Европейским союзом и его государствами-членами с другой стороны (Enhanced Partnership and Cooperation Agreement, или СРПС).

25 марта 2016 года Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Закон о ратификации СРПС.

12 декабря 2017 года СРПС было одобрено Европейским пар­ламентом. Затем данный документ ратифицировали по отдельности все государства – члены Евросоюза.

По итогам этого процесса 20 января 2020 года вопрос о ратификации получил положительное заключение в рамках Совета ЕС.

И вот 1 марта 2020 года Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС вступает в полную силу.

Если изложить историю заключения нового соглашения более подробно, то Первый Президент Нурсултан Назарбаев впервые озвучил предложение о повышении уровня базового политического документа до СРПС в ходе встречи с председателем Европейской комиссии Жозе-Мануэлем Баррозу в декабре 2006 года в Брюсселе.

В ходе переговоров Елбасы привел ряд весомых аргументов в пользу данной инициативы. Во-первых, за годы дипломатических отношений и Казахстан, и Евросоюз прошли через важные политические, экономические и социальные перемены. Во-вторых, требовались более широкие рамки для повышения интенсивнос­ти, увеличения охвата и глубины двустороннего взаимодействия, включая дополнительные сферы сотрудничества. В-третьих, необходимы были обновление и модернизация торгово-инвес­тиционного и экономического блоков с учетом присоединения Казахстана к Всемирной торговой организации, членства РК в форуме «Азия – Европа» (АСЕМ) и создания Евразийского экономического союза. В-четвертых, Казахстан и ЕС имеют возможность создать принципиально новую юридическую основу для раскрытия всего потенциала сотрудничества, объединения усилий в деле обеспечения глобальной и региональной безопас­ности, борьбы с современными угрозами и вызовами, создания еще более благоприятного взаимного делового климата для активизации бизнеса и упрощения контактов между гражданами.

В итоге на указанной встрече Елбасы и председатель Европейской комиссии пришли к договоренности о том, что взаимное сотрудничество нашей страны и ЕС «в нынешнем виде не отражает в полной мере зрелость партнерства, достигнутого за последние годы, а также все возрастающее значение Казахстана на политической и экономической арене».

В Брюсселе признали, что в нашей стране были реализованы эффективные реформы, которые вывели Казахстан на новый этап политической либерализации и диверсификации национальной экономики с акцентом на индустриально-инновационное развитие, а также обеспечили статус ключевого и приоритетного партнера ЕС в Центральной Азии.

Иными словами, успешная эволюция взаимоотношений с Казахстаном предопределила поддержку Евросоюзом идеи Первого Президента РК заключить амбициозное и качественно новое соглашение для надежного, взаимовыгодного, эффективного и равноправного партнерства на долгосрочную перспективу.

В развитие этой инициативы Нурсултана Назарбаева в нояб­ре 2008 года Министерством иностранных дел РК совместно с заинтересованными государственными органами была подготовлена концепция нового соглашения, учитывавшая принятие Брюсселем Стратегии нового партнерства ЕС – Центральная Азия, разработку Государственной программы РК «Путь в Европу», а также обязательства Казахстана, принимаемые в рамках вступления в ВТО.

Данная концепция была затем направлена в адрес глав внешнеполитических ведомств европейских стран и Брюссель.

По итогам 11-го заседания Совета сотрудничества РК – ЕС 17 ноября 2009 года было принято Совместное политическое заявление в пользу начала разработки нового базового соглашения между Казахстаном и ЕС, которое, что особо символично, стало первым для Евросоюза решением такого рода после принятия Лиссабонского договора.

Продвижению вопроса о наделении Европейской комиссии соответствующим мандатом значительно способствовали итоги официального визита ­Нурсултана Назарбаева в штаб-квартиру Евросоюза в октябре 2010 года.

В результате 23 мая 2011 года Совет министров иностранных дел Евросоюза утвердил мандат Европейской комиссии на проведение переговоров с Казахстаном по новому базовому документу, который получил название «Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве» (СРПС).

Главным координирующим органом по подготовке СРПС с европейской стороны была определена Европейская служба внешних действий (ЕСВД). К работе над отдельными разделами документа привлекались различные директораты Европейской комиссии, все заинтересованные европейские институты, а также ротационные президентства в Европейском совете. В Европейском парламенте был назначен специальный докладчик по новому соглашению. ЕСВД регулярно согласовывала находившийся в работе проект соглашения с представителями 28 государств – членов ЕС, предоставляя им полный отчет по итогам каждого раунда переговоров, а также получая от них переговорные директивы перед очередным раундом.

Разработчиком нового соглашения с казахстанской стороны являлось Министерство иностранных дел. В целях создания соответствующего механизма принятия решений с учетом нацио­нальных интересов страны был утвержден состав правительственной делегации Казахстана для участия в переговорных процессах по разработке проекта СРПС.

Распоряжением Правительства нашей страны также было оформ­лено закрепление государственных органов, ответственных за подготовку разделов нового сог­лашения. Это позволило обеспечить постоянную «сверку часов» и хорошую координацию позиций всех вовлеченных министерств и ведомств, учитывая сложность и масштаб проводимой работы.

За период с июня 2011 года по октябрь 2014-го состоялось 8 раундов переговоров по новому проекту СРПС.

Первый прошел 12 октября 2011 года в казахстанской столице. В ходе той встречи стороны согласовали структуру и обменялись мнениями по концептуальному видению соглашения.

По итогам официального визита председателя Европейской комиссии Жозе-Мануэля Баррозу в Казахстан, состоявшегося 3 июня 2013 года, Первый Президент ­Нурсултан Назарбаев отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность об ускорении переговорного процесса по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казах­станом и Европейским союзом. В свою очередь европейский гость подчеркнул, что «Евросоюз намерен открыть новую эру в наших отношениях посредством завершения переговоров по принятию нового соглашения о расширенном партнерстве».

24 января 2014 года в Давосе на встрече с Нурсултаном ­Назарбаевым Жозе-Мануэль Баррозу подчеркнул, что «завершение переговоров и подписание в ближайшее время нового двустороннего Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом придаст дополнительный импульс укреп­лению взаимовыгодного сотрудничества, сформирует правовую основу для качественно нового этапа диалога с ЕС».

На состоявшейся в Брюсселе 30 июня – 1 июля 2014 года 7-й встрече стороны договорились провести очередной раунд двусторонних переговоров для технического парафирования проекта нового соглашения.

Девятого октября 2014 года в Брюсселе в присутствии Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и председателя Европейской комиссии Жозе-Мануэля Баррозу состоялось подписание Протокола о завершении переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом, а также документа о завершении двусторонних переговоров между РК и ЕС в рамках вступления нашей страны в ВТО.

На этой встрече с Елбасы председатель Европейской комиссии особо подчеркнул: «Новое соглашение нацелено на более комплексное сотрудничество с Казахстаном. Европейский союз и в дальнейшем планирует содействовать расширению двустороннего партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Соглашение предоставит крепкую основу для дальнейшей интенсификации наших отношений, которые очень динамичны».

Тогда Жозе-Мануэль Баррозу также отметил, что за последние годы партнерство сторон укрепилось, а контакты стали более интенсивными: «Казахстан во главе с Нурсултаном Назарбаевым является важным партнером для Европейского союза не только в области торгово-экономического обмена, но также в том, что касается продвижения мира и безопасности в регионе, и наше сотрудничество продолжает расширяться. Новое соглашение будет значительно способствовать более крепкому политическому, экономическому и стратегичес­кому взаимодействию, а также охватывать товарооборот и инвестиции между нашими сторонами».

«Оба этих документа имеют высокое значение для нашей страны. Впервые мы затронули вопрос о подготовке нового соглашения в 2006 году. Последние 3–4 года активно велись переговоры в этом направлении, которые успешно завершились. Казахстан – единственная страна в Центральной Азии, которая подпишет с ЕС сог­лашение второго поколения. Это свидетельствует о том, что отношения выходят на качественно новый уровень, и подчеркивает стратегический характер и зрелость нашего партнерства», – отметил в свою очередь Нурсултан Назарбаев.

Здесь можно добавить, что новое СРПС на сегодня является «эталонным» документом для Брюсселя в отношениях с другими государствами Центральной Азии, в связи с чем процессы сог­ласования Евросоюзом аналогичных соглашений со странами нашего региона в первую очередь учитывают казахстанский опыт.

Для подтверждения согласия с выработанными в результате переговоров обязательствами главные переговорщики РК и ЕС парафировали проект соглашения 20 января 2015 года в Брюсселе.





С этого момента началась тщательная работа с обеих сторон по подготовке соглашения к подписанию, что включало в себя его перевод на все языки ЕС, проведение юридической и лингвис­тической экспертизы, проверку аутентичности текстов на казахском, русском и английском языках, а также завершение необходимых внутригосударственных процедур.

Затем, как уже отмечалось, 21 декабря 2015 года в казах­станской столице министр иност­ранных дел РК Ерлан Идрисов и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поставили свои подписи под СРПС.

В чем же состоят фактологичес­кие и содержательные особеннос­ти нового соглашения?

Документ объемный как по форме, так и по содержанию. В сог­лашении 9 разделов, его общий объем составляет 251 страницу. В СРПС заложены правовые основы сотрудничества в 29 сферах, в том числе в областях, которые не были предусмотрены в соглашении 1995 года: это космическая безопасность, противодействие распространению оружия массового уничтожения, противодействие терроризму, сотрудничество в сфере государственной службы, изменения климата, здравоохранения, управления государственными финансами, налогообложения.

18 апреля 2016 года Генеральный секретариат Совета ЕС уведомил казахстанскую сторону о завершении внутренних процедур ЕС для временного применения отдельных положений соглашения с 1 мая 2016 года только в той мере, в которой они охватывают вопросы, входящие в компетенцию ЕС.

Согласно договоренности временное частичное применение включало: раздел I «Общие принципы и цели настоящего Соглашения»; раздел II «Политичес­кий диалог. Сотрудничество в области внешней политики и безопасности»: статьи «Политический диалог», «Демократия и верховенство закона», «Предот­вращение конфликтов и управление кризисами» и «Региональная стабильность»; раздел III (за исключением статей 56 и 58, статьи 62 в части, которая касается прав интеллектуальной собственности, и статьи 147); раздел IV: главы «Сотрудничество в области энергетики», «Сотрудничество в области транспорта», «Сотрудничество в области окружающей среды», главы 12 и 15; раздел V: статьи 235 и 238; раздел VI: главы «Сотрудничество гражданского общества» и «Сотрудничество в области защиты прав потребителей»; раздел VII: «Финансовое и техническое сотрудничество»; раздел VIII: «Институциональные основы» (в той мере, в которой положения данного раздела ограничены целью обеспечения временного применения соглашения); раздел IX «Общие и заключительные положения»; приложения I–VII, а также Протокол о взаимной административной помощи в таможенных делах.

Немаловажным достижением стало закрепление договореннос­ти о возможности подготовки Соглашения об облегчении визового режима для граждан РК и ЕС одновременно с двусторонним соглашением о реадмиссии. Это должно было укрепить двусторонние связи в экономической, гуманитарной, культурной, образовательной и иных областях.

Соглашение содержит главу, направленную на обеспечение сотрудничества в сфере регулирования технических барьеров торговли и обеспечения транс­парентности. Она призвана сок­ратить существующие различия в области технического регулирования, законодательной метрологии, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации, надзора за рынком, а также пре­дусматривает гармонизацию технических регламентов, стандартов и процедур. Положительным моментом применения этой главы является возможность проведения переговоров по сог­лашениям об оценке соответствия и признания промышленной продукции для сфер, в которых достигнута гармонизация. При этом результаты оценки соответствия будут взаимно приз­наваться.

Стороны уже приступили к активной работе по реализации экономического блока соглашения и его раздела «Торговля и предпринимательство». Проводится упорядочение технических регламентов, дальнейшее упрощение процедур торговли, осуществляется активное сотрудничество по санитарным и фитосанитарным вопросам, решаются вопросы интеллектуальной собственности. Осуществляется согласование двусторонних ветеринарных сертификатов, имеющих важное значение для свободного передвижения товаров животного происхождения.

Глава по таможенному сот­рудничеству определяет сферы профильного взаимодействия – сотрудничество в области установления прогрессивных таможенных процедур, улучшение таможенного законодательства и таможенных операций в соответствии с международными стандартами.

Протоколом о взаимной административной помощи по таможенным вопросам закреплены взаимные обязательства, которые положительно скажутся на работе наших таможенных органов, так как определяют обязательные условия взаимодействия таможенных органов Казахстана и Евросоюза. Установление четких правил позволит ускорить прохождение таможенной очистки товаров как для экспортеров, так и для импортеров.

Отдельная глава соглашения посвящена вопросам свободной конкуренции, развитию и соблюдению ее принципов. Предусмат­ривается обеспечение прозрачности в сфере предоставления промышленных субсидий путем обмена раз в 2 года информацией о законодательной базе в сфере субсидирования, включая цели субсидий, их длительность, форму и, где возможно, сумму и получателей. Примечательно, что в соглашении 1995 года вопросы конкуренции не рассматривались столь детально в рамках отдельной главы, а нормы, касающиеся конкуренции, эпизодически упоминались в различных статьях по тексту документа.

Немаловажными положения­ми нового соглашения стали договоренности в сфере государственных закупок. Соглашение 1995 года также не содержало отдельной главы, посвященной госзакупкам. Договоренности сторон ограничивались рамочным положением, которое предусматривало лишь сотрудничество «в создании условий для открытого и основанного на принципах конкуренции предоставления контрактов по товарам и услугам, в частности, путем объявления тендеров».

В связи с этим новое соглашение выводит наше сотрудничество с Европейским союзом в облас­ти государственных закупок на более интегрированный уровень. Соответствующая глава регулирует закупки, осуществляемые для государственных целей, а не для целей коммерческой продажи и перепродажи. Она пре­дусматривает, что закупки могут проводиться как в электронном, так и в бумажном ­формате, за исключением аукциона, который должен проводиться в электронном формате.

Глава предполагает отсутствие дискриминации и ряд других положений, направленных на обеспечение конкуренции и прозрачности процесса государственных закупок. Она, по сути, является аналогом текста Соглашения ВТО по государственным закупкам (СГЗ), которое не является обязательным для присоединения при вступлении в ВТО. Основной принцип данного соглашения – предоставление национального режима иностранным поставщикам в государственных закупках.

В рамках вступления в ВТО Казахстан принял обязательство по инициированию переговоров по присоединению к СГЗ в течение 4 лет с момента вступления в организацию. Таким образом, все положения данной главы СРПС представляют собой режим «ВТО плюс» для Казахстана. Принцип национального режима и базовые подходы, предусмотренные этой главой, а также достигнутые договоренности, в том числе по ценовым порогам и переходным периодам, позволяют обоюдно обеспечить казахстанским и европейским поставщикам выход на соответствующие рынки государственных закупок на недискриминационных, прозрачных и предсказуемых условиях.

В заключение хотелось бы обратить внимание на несколько моментов, которые, на мой взгляд, проистекают из того большого значения, которое Первый Президент Нурсултан Назарбаев придает Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом.

Во-первых, полномасштабное использование потенциала СРПС полностью соответствует национальным интересам Казахстана.

Учитывая огромный потенциал Евросоюза и накопленный им значительный опыт в самых разнообразных сферах, действие нового документа будет способствовать реализации амбициозных планов нашей страны.

В первую очередь здесь имеются в виду основные цели Стратегии «Казахстан-2050», обнародованной Елбасы в 2012 году, а также важнейшие программные и сис­темные задачи, которые ставит перед Правительством Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим в предстоящий период важно задействовать весь инструментарий СРПС для активного привлечения европейской стороны к реализации программ развития РК, увеличению объемов взаимной торговли, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в нашей стране, развитию таких сфер, как цифровизация экономики, повышение энергоэффективности, транспорт и логистика, экспорт сельскохозяйственной продукции, совершенствование системы образования, туризма и так далее.

Обладая передовыми технологиями и современными инновациями, европейские компании имеют возможности для расширения своего участия в конкретных проектах в Казахстане, реализуемых в рамках текущего процесса модернизации страны.

Во-вторых, играя важную роль транзитно-транспортного моста между Западом и Востоком, Казахстану, в свою очередь, следует активно участвовать в реализации всеобъемлющей Стратегии Евросоюза по взаимосвязанности между Европой и Азией.

Дополнительную синергию здесь может дать сопряжение данной стратегии ЕС с отечественной программой «Нұрлы жол» и китайской инициативой «Один пояс – один путь».

В-третьих, важно совместно с ЕС и далее продвигать региональную повестку, тем более что ставшие уже регулярными ежегодные консультативные встречи глав государств Центральной Азии, 1-е заседание которой прошло под председательством ­Нурсултана Назарбаева 15 марта 2018 года в Нур-Султане, значительно улучшили политический и экономический климат между пятью братскими государствами.

Здесь можно рассчитывать и на повышение роли новой Стратегии Европейского союза по Центральной Азии в качестве принципиального драйвера межрегиональной кооперации.

В-четвертых, перспективной и востребованной является идея Первого Президента РК о выстраи­вании полноценного диалога между Евразийским экономическим союзом и ЕС.

По убеждению архитектора и Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета Нурсултана Назарбаева, выгоды от тесной экономичес­кой кооперации между ними принесут пользу всем участникам процесса и снимут с повестки дня многие геополитические проблемы, по крайней мере на пространстве объединяющего Казахстан и ЕС континента.

В-пятых, СРПС предоставляет Нур-Султану и Брюсселю «новое окно» возможностей для диалога на треке реализации видения Елбасы в отношении Большой Евразии.

По мнению Нурсултана ­Назарбаева, прагматичное ­сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, ШОС и АСЕАН может дать импульс для формирования данной геополитической конструкции на пространстве крупнейшего материка мира.

Одновременно развитие экономической кооперации в таком ­формате способно дать предпосылки для ускоренного развития вовлеченных стран, роста экономик и повышения благополучия граждан, а также создать новые источники диверсификации, укреп­ления конкурентоспособнос­ти, улучшения бизнес-­климата и повышения совокупного инвестиционного потенциала.

Таким образом, вступление в силу через несколько дней СРПС зафиксирует новую реальность взаимоотношений между Казахстаном и Европейским союзом.

Начало действия этого до­кумента знаменует для обеих сторон значимую историческую веху взаимного сотрудничества, будет содействовать расширению горизонтов политического взаимодействия и углублению экономических связей, придаст новый импульс комплексному диалогу Казахстана с ЕС и государствами – членами Евросоюза как в двустороннем формате, так и на региональном и глобальном уровнях.

При этом совместно с нашими партнерами в Брюсселе и европейских столицах сегодня еще раз можно отметить, что успех СРПС стал возможным во многом благодаря высокому персональному международному авторитету Елбасы, который лично инициировал и все эти годы продвигал переговоры по новому документу с руководством Европейского союза и лидерами стран – членов ЕС, а также проводимой под его руководством ответственной, конструктивной и миролюбивой внешней политике нашей страны.