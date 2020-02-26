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Новая эра партнерства между Казахстаном и Европейским союзом
26 Февраля 2020 10:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первого марта 2020 года вступает в силу Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом, подписанное 21 декабря 2015 года в столице нашей страны. Подробнее об этом в материале советника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Адиля Турсунова, опубликованным на страницах «Казахстанской правды».
Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев с первых дней независимости государства определил европейский вектор в качестве стратегического направления внешней политики нашей страны.
Ключевые слова: Евросоюз, Первый Президент - Елбасы,
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