Новая эпоха началась в истории Казахстана — Ерлан Карин

По его словам, за последние пять-семь лет Казахстан значительно изменился.

— Как вы сами неоднократно отмечали, Казахстан превратился в государство совершенно нового типа. Во многих сферах происходят масштабные и глубокие преобразования. Наш народ уже начинает своими глазами видеть и ощущать их положительные результаты. Благодаря вашей поддержке и доверию нам была предоставлена возможность находиться в центре таких больших исторических изменений в стране… Я также хочу выразить Вам (Президенту страны — прим.ред.) огромную благодарность за то, что все эти годы Вы предоставляли мне такую возможность и оказывали доверие! На какой бы должности мы ни находились, обещаю всегда добросовестно выполнять поставленные вами задачи и прилагать все силы для будущего Казахстана, — сказал Ерлан Карин.

Вице-президент отметил, что с принятием новой Конституции в истории Казахстана началась новая эпоха. Теперь цель государства — превратить новые конституционные ценности в принципы общественной жизни и закрепить их в общественном сознании.

— Прошедшие выборы в Курултай и конституционные реформы в стране способствовали приходу в общественную жизнь многих новых имен и новых личностей. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, позитивные изменения, происходящие в стране по вашей инициативе, открывают всем патриотичным и государственно мыслящим гражданам возможность участвовать в такой масштабной работе. В этот исторический момент призываю всех граждан страны сплотиться вокруг нашего Президента и еще теснее объединить усилия, — добавил он.

Напомним, ранее депутаты Курултая поддержали кандидатуру Ерлана Карина на должность Вице-президента Казахстана.