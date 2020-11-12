Новая центральная больница сдана в одном из районов Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Новая центральная больница сдана в Курмангазинском районе Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Родильное, хирургическое, детское, инфекционное и отделение общей терапии оснащены новейшим современным медицинским оборудованием. При этом инфекционное отделение находится в отдельном корпусе. В больнице для машин скорой помощи имеются теплые боксы, есть прачечная и место для дезинфекции. Для доставки пациентов на второй этаж имеется специальный грузовой лифт. Это намного упрощает работу медперсонала», - рассказала главный врач центральной больницы Курмангазинского района Гульсара Нурмаганбеткызы.

Она также сообщила, что в рамках подготовки ко второй волне пандемии хирургическое отделение больницы будет временно переоборудовано под провизорный стационар. Палаты были оборудованы 63 кислородными точками.

Процесс подачи кислорода пациентам теперь будет регулироваться централизованной системой. Теперь не придется, как раньше, переносить тяжелые баллоны.

«В каждой палате имеется не менее трех кислородных точек. Всего больница оснащена девятью аппаратами ИВЛ. Имеются три реанимационные койки, две койки интенсивной терапии. Наши врачи реаниматологи прошли онлайн-обучение по последнему протоколу лечения. В настоящее время в провизорном отделении больницы готовится 28 мест. Если количество пациентов станет больше, возможно увеличение койко-мест до 40», - сказал хирург Нургиса Шолпанов.