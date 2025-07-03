Новая больница на 150 коек открылась в селе Мангистау

Ранее жителям Мунайлинского района приходилось ездить за серьёзной медицинской помощью в Актау. Теперь в селе работает современная многопрофильная больница на 150 коек. В ней шесть корпусов: есть родильный блок, инфекционное, терапевтическое, педиатрическое отделения, операционные, лаборатории и приёмный покой. В штате — 260 специалистов.

— Это не просто здание — это долгожданный ответ на реальный запрос жителей, которых в районе уже почти 200 тысяч. Мы добились, чтобы проект вошёл в предвыборную программу партии, и сегодня видим результат: современная больница с операционными, лабораториями, приёмными и родильным отделением — и всё это рядом, а не за 50 километров, — отметил председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Едил Жанбыршин.

Асхат Аймагамбетов отметил, что партия реализует комплекс мер по развитию здравоохранения, включая борьбу с дефицитом кадров. В этом году 32 врача, переехавшие в села Мангистау, получили по 100 МЗП (около 9 млн тенге). Всего по стране в села направлено около 700 медработников.

— Мы настояли: даже если у человека нет ОСМС, он всё равно должен иметь доступ к первичной медицинской помощи — сдать базовые анализы, пройти ЭКГ или УЗИ, получить консультацию врача. Наши поправки это закрепляют. Кроме того, теперь социально значимые препараты, все медицинские услуги и лекарственные средства в рамках ГОБМП полностью освобождены от НДС. Это позволяет предотвратить удорожание самых необходимых медикаментов. Важный шаг для того, чтобы цены не росли, например, на препараты для лечения онкологических заболеваний, диабета, редких или аутоиммунных и многих других болезней по перечню Правительства, — сказал Асхат Аймагамбетов.

Врачи отметили, что государство уделяет больше внимания здравоохранению, но остаются вопросы — нехватка кадров, жильё, транспорт для пациентов из отдалённых сёл. Эти темы депутаты пообещали держать на контроле и работать с профильными министерствами.

Ранее мы писали о том, сколько объектов здравоохранения построят в Казахстане до конца года.