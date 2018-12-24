Ноу-хау: казахстанские ученые используют насекомых в борьбе с вредителями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для уничтожения вредителей, которые могут погубить сельскохозяйственный урожай, отечественные ученые предлагают использовать живые организмы, способные их истребить, передает МИА «Казинформ».

Такие организмы называют энтомофагами. Они убивают вредных насекомых, съедая их или внося собственный генетический материал в тело вредителя. В таком случае энтомофаги могут размножаться за счет своих «жертв». В теплицах в качестве энтомофагов казахстанские ученые предлагают использовать таких насекомых, как афидиусы, ориусы, макролофусы и другие.

Как рассказал инженер-технолог ТОО Agroshield Олжас Манель, такая биологическая защита растений намного лучше использования химических препаратов.

«Химические препараты могут пагубно влиять на качество выращиваемой в теплицах продукции. И если в теплицах хотят выпускать экологически чистую продукцию, то использование таких препаратов должно быть сведено к нулю», - пояснил Манель.





Использование энтомофагов является одной из форм биологического контроля при комплексной защите растений от вредителей. В основе проекта казахстанских ученых - создание биофабрики, где массово выращивают полезных насекомых и клещей, т. е. биологических агентов.

Помимо энтомофагов, казахстанские ученые предлагают теплицам шмелей для опыления. Шмели опыляют растения, поедая и собирая их пыльцу.

Использование биологического метода защиты растений является экологически чистым и эффективным.

По словам Олжаса Манеля, объем казахстанского рынка для проекта растет, и на сегодняшний день составляет порядка 3-3,3 миллиарда тенге, при этом в 2017 году прирост рынка составил 7,6%.

Учитывая растущее количество теплиц, которые переходят на выращивание экологически чистой продукции, авторы проекта считают, что спрос на такой вид биологической защиты будет только расти.

«Если говорить о казахстанском рынке, то доля тепличных комбинатов, использующих биозащиту растений, растет с каждым годом и составляет более 50% от всех теплиц на территории республики. Я считаю это неудивительным, потому что каждый день люди хотят видеть на своём столе здоровую пищу. Стоимость нашей продукции дешевле на 30-50%, чем у зарубежных конкурентов, потому что время ожидания поставки продукции сокращается в 3-4 раза за счёт того, что производство находится в Казахстане», - добавил Манель.





В 2017 году проект получил совместный грант правительства Казахстана и Всемирного банка «Стимулирование продуктивных инноваций». На выделенные деньги разработчики смогли создать инсектарий, опробовать и разработать технологии для массового производства биологических агентов, провести маркетинговые исследования, а также пригласить экспертов в области энтомологии из разных стран. На сегодняшний день на биофабрике проекта выращивают семь видов энтомофагов.

«Самое главное, что этот грант помог нам ускорить создание биофабрики. Сейчас наш инсектарий использует передовые технологии для выращивания биологических агентов. Все производство максимально автоматизировано и может управляться удалённо», - резюмировал инженер-технолог.

С начала работы проекта было реализовано продукции на общую площадь свыше 20 га, в планах у компании - выйти на мировой рынок и стимулировать производство экологически чистой продукции.



