Нотариальным документам будут присваивать QR-код

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля нотариальным документам в Казахстане будет присваиваться QR-код. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев QR-код позволит защитить от подделки и отказаться от бумажных бланков.

«Со следующего года в Единой нотариальной информационной системе планируется создание централизованного электронного репозитория для хранения нотариальных документов. В перспективе нотариусы откажутся от бумажного архива. С 1 июля текущего года вводится экстерриториальность при оформлении сделок с недвижимостью. Если ранее сделки с недвижимостью удостоверялись у нотариуса по месту ее нахождения, то теперь стороны могут обратиться к любому нотариусу вне зависимости от ее расположенности. Кроме того, каждому нотариальному действию будет присваиваться QR-код, который является уникальным и обеспечит защиту документа от фальсификации», - сказал вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, для удобства населения введены нотариальные действия по удостоверению равнозначности электронного документа бумажному и наоборот, что позволит гражданам избежать ненужных поездок, пересылок почтой и через курьеров.

«Теперь граждане и представители юридических лиц вправе получать консультации нотариусов на возмездной основе и по другим вопросам правового характера, не связанным с нотариальными действиями. Определено понятие нотариальной тайны, а также установлен круг лиц, обязанных соблюдать ее. Законодательно закреплен орган, рассматривающий жалобы на республиканском уровне. Теперь в случае несогласия с решениями дисциплинарных комиссий на местах гражданам предоставлена возможность их обжалования во вновь созданный орган», - отметил вице-министр.