17 Июля 2022 16:49

Носителями ДНК-мутации являются более 1 млрд привитых женщин – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram распространяются цитаты доктора Дэниела Нагасе, в которых говорится, что 1,25 млрд женщин имеют ДНК, мутировавшую в результате вакцинации против COVID-19. Сейчас это якобы незаметно, однако их будущие дети будут мутантами. Это ложь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Дэниел Нагасе - семейный врач из Канады, активно участвовавший в митингах против карантинных ограничений и уволенный из больницы за опасное лечение пациентов с COVID-19. Он выписывал больным ветеринарный противопаразитарный препарат «Ивермектин», не обладающий доказанной эффективностью против этой болезни и способный вызвать тяжелые побочные эффекты. После этого Дэниел Нагасе стал известен благодаря своим безосновательным заявлениям о том, что от привитых матерей рождаются мертвые дети. Тогда его слова опровергали фактчекеры из Канады, США, Китая и Ганы.

После этого Нагасе изменил свою теорию, однако от общей идеи не отказался. Теперь он говорит, что привитые женщины все-таки рожают живых детей, но с мутировавшей из-за вакцинации ДНК. Как и предыдущее утверждение, это совершенно бездоказательно.

Эксперты неоднократно заявляли, что вакцины против COVID-19 на ДНК человека никак повлиять не способны. Дело в том, что молекула ДНК хранится в ядре клетки, куда компоненты препарата попросту не попадают. Они не могут проникнуть в ядро, так как, во-первых, не могут пройти сквозь его мембрану, а во-вторых, распадаются раньше, чем успевают ее достигнуть.

Более того, некоторые женщины, привитые во время или даже до беременности, уже успели родить. Их дети здоровы и, согласно исследованиям ученых, на момент появления на свет даже имели иммунитет к COVID-19. Никаких генных мутаций или массовых необъяснимых заболеваний у них диагностировано не было.

Таким образом, высказывание доктора Нагасе безосновательны и противоречат науке и имеющимся фактам. Вакцины против COVID-19 не меняют ДНК, а дети, рожденные от привитых матерей, не имеют генетических мутаций.