Ношение масок проверяют в автобусах Алматы: несколько человек оштрафовали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы усилен контроль за масочным режимом в общественном транспорте. За полдня проверено более 100 автобусов и троллейбусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что среди вероятных мест заражения (наряду с объектами торговли, рынками) в 16% указывается общественный транспорт. В транспорте усилена работа специальных мониторинговых групп.

Сегодня во всех районах города с 07.00 представители мониторинговых групп города Алматы проверяют общественный транспорт и автобусные остановки. Проверяющие следят за тем, одевают ли маски пассажиры и водители автобусов и троллейбусов, проводят разъяснительные беседы с горожанами.

Как отметили проверяющие, было проверено свыше 100 автобусов, курсирующих по территории Алматы. Мониторинговые группы назвали автобусные маршруты, где были выявлены нарушения. Среди них №№ 1, 98, 32, 123, 79 11, 9, 45, 22, 135, 105, 201, 7, 126, 60, 114, 25, 5, 5Б, 29, 65, 37, 205, 224, 20, 148, 38, 62, 210 и так далее.

«В городе выросло число зараженных коронавирусом. В закрытом помещении и в общественном транспорте риск заразиться выше. Именно поэтому на время карантина пассажиры должны соблюдать масочный режим», - прокомментировали проверяющие.

В первой половине дня в отношении 14 физических лиц составлены административные протоколы по статье 425 части 1 КоАП РК. За неношение масок их привлекут к адмответственности.

В Алматы ситуация с COVID-19 остается напряженной. За прошедшие сутки в мегаполисе зарегистрировано 1369 случаев заражения КВИ. По данным эпидемиологов, необходимо строго соблюдать карантинные ограничения. Ношение масок создает барьер между носителем болезни и окружающими, что снижает риск инфицирования.