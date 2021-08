Норвежское движение «Bike for Peace» посвятило книгу 30-летию закрытия Семипалатинского полигона

ОСЛО.КАЗИНФОРМ - Норвежское движение «Bike for Peace» («Велосипедисты за мир») выпустило книгу «Шаг к миру во всем мире» («Trå til for verdensfreden»). Как подчеркнул основатель организации Туре Нэрланд, издание приурочено 45-летию «Bike for Peace» и 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Книга издана на норвежском языке, готовится английское издание. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

«В этой книге мы много рассказываем о Казахстане, в том числе, о велопробеге Пекин-Алматы-Москва-Берген в 2011 году. Наше путешествие состоялось под лозунгом в поддержку пострадавших на полигоне близ Семея. В тот год мы также совершили отдельный заезд Астана-Семей-Алматы. Это не только интересная и познавательная история, но и множество великолепных фотографий», - сказал Т. Нэрланд, представляя книгу.

В издании также рассказывается о туре Вашингтон-Нью-Йорк в поддержку нераспространения ядерного оружия, в котором принял участие казахстанский олимпийский чемпион Владимир Смирнов.

«Пример Казахстана очень важен для антиядерного движения и всего мира. Ваша страна демонтировала все единицы своего ядерного арсенала. За это мы благодарны Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который также представил ряд важнейших инициатив по избавлению мира от ядерного оружия», - подчеркнул лидер «Bike for Peace».

Презентация книги прошла в рамках заезда «Bike for Peace» по южным провинциям Норвегии с участием политиков, дипломатов, мэров городов и широкой общественности.

В городах Арендал, Тведестранд и Рисёр состоялись брифинги, на которых выступил Посол Казахстана в Норвегии Еркин Ахинжанов. Казахстанский дипломат рассказал об историческом значении принятого 30 лет назад Первым Президентом независимого Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым решения об отказе от четвертого в мире по величине ядерного арсенала и закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Участники встречи были ознакомлены с основными вехами развития независимого Казахстана за прошедшие 30 лет, проводимыми в настоящее время в стране реформами в политической, экономической и социальной сферах. Особый интерес у норвежцев вызвала недавно изданная на норвежском языке книга «Слова назидания» и избранная поэзия Абая Кунанбаева, которая также была презентована в ходе велопробега.

В рамках Международного дня действий против ядерных испытаний 29 августа движение «Bike for Peace» осуществит велотур Берн-Женева.