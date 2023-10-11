Норвежских граждан эвакуируют из Израиля за их счет

Норвегия направит самолет для эвакуцации своих граждан из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, передает агентство Кazinform cо ссылкой на норвежское министерство иностранных дел.

- Ситуация с безопасностью в Израиле и на палестинских территориях очень сложная. Это затруднило выезд норвежских граждан за границу. Именно поэтому правительство сейчас предлагает такую возможность, - говорит глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

По ее словам, министерство разослало сообщение зарегистрированным гражданам Норвегии, информируя их о возможности присоединиться к этому рейсу. Самолет вылетит из Бен-Гуриона вечером, говорится в релизе.

Гражданам Норвегии, желающим воспользоваться этой возможностью эвакуироваться за свой счет, было предложено направить электронное письмо в министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел координирует процесс эвакуации.

Неофициальный перевод с норвежского языка.