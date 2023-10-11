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    14:13, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Норвежских граждан эвакуируют из Израиля за их счет

    эвакуация
    Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

    Норвегия направит самолет для эвакуцации своих граждан из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, передает агентство Кazinform cо ссылкой на норвежское министерство иностранных дел.

    - Ситуация с безопасностью в Израиле и на палестинских территориях очень сложная. Это затруднило выезд норвежских граждан за границу. Именно поэтому правительство сейчас предлагает такую возможность, - говорит глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

    По ее словам, министерство разослало сообщение зарегистрированным гражданам Норвегии, информируя их о возможности присоединиться к этому рейсу. Самолет вылетит из Бен-Гуриона вечером, говорится в релизе.

    Гражданам Норвегии, желающим воспользоваться этой возможностью эвакуироваться за свой счет, было предложено направить электронное письмо в министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел координирует процесс эвакуации.

    Неофициальный перевод с норвежского языка.

    Скриншот
    Фото: агентство Kazinform

     

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт Норвегия Эвакуация Мировые новости Израиль
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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