Норвегия прорубит первый в мире судоходный тоннель сквозь полуостров Стад

В Норвегии приступят к реализации проекта судоходного тоннеля Стад, который станет первым в мире тоннелем для прохода крупных морских судов, передает Kazinform со ссылкой на Норвежскую береговую администрацию.

Начало строительства намечено на 2027 год.

Продвижению проекта способствовало соглашение между центристскими и левыми партиями о включении его финансирования в уточненный государственный бюджет.

Как сообщил глава Норвежской береговой администрации Эйнар Вик Арсет, ведомство готово запустить все необходимые процедуры для начала строительных работ в начале следующего года.

Конкурс на выбор генерального подрядчика продолжался почти два года. В апреле были получены окончательные предложения от трех участников, после чего завершилась оценка заявок. После объявления победителя будет предусмотрен срок для возможного обжалования результатов, а затем состоится подписание контракта. Параллельно власти готовят дополнительные договоры, связанные с переносом инженерных коммуникаций и сносом объектов в районе будущего строительства.

Тоннель проложат через самую узкую часть полуострова Стад на западном побережье Норвегии. Он соединит два фьорда и позволит судам обходить один из самых сложных и опасных участков побережья страны.

Длина тоннеля составит 1,7 километра, а вместе с входными участками — около 2,2 километра. Его ширина достигнет 36 метров, а высота — 50 метров. Такие размеры позволят проходить через тоннель крупным пассажирским и грузовым судам, включая самые большие суда прибрежных маршрутов Норвегии.

Основная задача проекта — повысить безопасность мореплавания в районе полуострова Стад, который известен сложными погодными условиями, сильными ветрами и частыми штормами. Строительство тоннеля должно сделать судоходство на этом участке более надежным и безопасным.