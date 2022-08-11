Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Нормы шумоизоляции нарушены в ряде новостроек Акмолинской области и столицы
11 Августа 2022 20:14

Нормы шумоизоляции нарушены в ряде новостроек Акмолинской области и столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Национальный центр экспертизы» за последние три года выдал 1 тыс. 160 заключений по нормативам шумоизоляции в жилых комплексах страны, из которых 207 (18 %) заключений - о несоответствии нормативам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В новостройках города Нур-Султана и Акмолинской области в сравнении с другими регионами выявлены больше несоответствующих нормативов по шуму.

Согласно действующему законодательству с 2019 года застройщики обязаны проводить замеры уровня воздушного и ударного шума на нормативные показатели. Приемка в эксплуатацию жилых зданий осуществляется при наличии заключения, выдаваемых региональными лабораториями НЦЭ.

Как отметил первый заместитель председателя правления НЦЭ Садвакас Байгабулов, без данного заключения объект не может быть принят в эксплуатацию. Но, как показывает практика отдельными застройщиками эти нормы игнорируются.

«Последствиями постоянного шума являются – переутомление, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, нарушение слуха, стрессы, подавление иммунной системы, неврологические расстройства», - добавил Садвакас Байгабулов.

Будущие владельцы своих квадратных метров прежде, чем приобрести квартиру вправе поинтересоваться наличием указанного заключения по нормам шумоизоляции у застройщика.


Новости по теме
Три человека пострадали в аварии с участием мотоцикла в Акмолинской области
Детская шалость привела к гибели двух девочек в Акмолинской области
Сенатор Даурен Адильбеков рассказал землякам о программе повышения доходов населения
Читайте также
Центр психического здоровья на 250 мест построят в Атырау
Движение еще трех автобусных маршрутов временно изменили в столице
Западно-казахстанские предприятия задолжали работникам 125 млн тенге по зарплате
Более 16,7 тыс. столичных учеников получат материальную помощь в рамках «Всеобуча»
Неожиданным исходом завершился матч «Кызыл-Жар» – АПОЭЛ
Три человека пострадали в аварии с участием мотоцикла в Акмолинской области
Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи
Детская шалость привела к гибели двух девочек в Акмолинской области
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив