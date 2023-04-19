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Нормы по строительству и содержанию приютов разрабатывает Минэкологии Казахстана

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Апреля 2023, 15:25
Нормы по строительству и содержанию приютов разрабатывает Минэкологии Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В кулуарах Правительства министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова высказалась о положении бродячих собак. По ее словам, ведомство разрабатывает нормы по строительству и содержанию приютов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что ранее Глава государства поручил принять меры в отношении бродячих собак.

По словам министра экологии Зульфии Сулейменовой, действительно поступают жалобы на бродячих собак. И это одна из причин, почему Министерство экологии создавало горячую линию по ответственному обращению с животными.

«Поступают разные жалобы. Есть жалобы о том, что жестоко обращаются с животными, что животные дичают и нападают где-то. Бывает, что хозяева просто так выпускают своих больших крупных собак и отсутствует абсолютный контроль. Эти собаки нападают на детей и так далее. То есть такие проблемы есть. Здесь вопрос не в том, чтобы замалчивать эти проблемы, а в том, чтобы их решать… Мы направляем материалы в органы внутренних дел, там ищут хозяев, потому что чипов нет, невозможно установить. Сейчас мы работаем в том числе с зоозащитными организациями, акиматами, управлениями ветеринарии, МСХ, МВД, чтобы выработать механизмы», - прокомментировала Зульфия Сулейменова.

Журналисты поинтересовались, была ли министр в городском отлове бездомных животных.

«Я не была там. Но это хорошее предложение. Мы разрабатываем нормы для содержания и строительства приютов. На сегодняшний день идут большие обсуждения касательно того, каким образом нужно нормировать. Если мы говорим, что необходимо построить приют или пункт временного содержания, как он должен выглядеть: либо должно быть по количеству населения, либо нормирование на одну единицу животного. Работа ведется в данном направлении. Мы надеемся, что в максимально кратчайшие сроки сможем принять нормы, чтобы на их основе строились приюты», - добавила министр Зульфия Сулейменова.

В ходе беседы с журналистами она высказала свое мнение касательно того, нужна ли Казахстану полиция по защите прав животных.

«Необходимо комплексно смотреть. Вопрос в том, что мы считаем, что есть органы внутренних дел и, возможно, какие-то отдельные службы дополнительно создавать - это дополнительное бюджетирование. С другой стороны, конечно, необходимо стремиться к тому, чтобы все-таки закон об ответственном обращении с животными работал, чтобы у нас был достаточный уровень ответственности в том числе со стороны хозяев животных. Если в этом направлении повысим ответственность, соответственно, и, возможно, в полиции отдельной какой-то не будет необходимости», - считает министр экологии.


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