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    12:44, 14 Май 2024 | GMT +6

    Нормативы по охране, защите, пользованию лесным фондом расширяют в Казахстане

    лес
    Фото: pixabay.com

    Площадь государственного лесного фонда Казахстана составляет 30,9 млн га. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Площадь государственного лесного фонда страны составляет 30,9 млн га, в том числе покрытая лесом – 13,7 млн га. Министерством совместно с заинтересованными государственными органами принят ряд мер по недопущению распространения лесных пожаров на большие площади, - сказал Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства.

    По словам министра, на сегодня утвержден алгоритм взаимодействия при реагировании на природные пожары между министерствами экологии, чрезвычайных ситуаций, обороны и Комитетом национальной безопасности.

    Разработан алгоритм передачи метеоданных от Казгидромета лесовладельцам.

    На базе Академии гражданской защиты прошли обучение 1332 сотрудника государственной лесной охраны и лесных пожарных станций.

    Совместно с заинтересованными органами проведены региональные учения. В области Абай 16 мая запланированы республиканские командно-штабные учения по тушению лесных пожаров «Өрт-2024».

    Правила пожарной безопасности в лесах дополнены требованиями при пользовании лесными ресурсами.

    Расширяются нормы и нормативы по охране, защите, пользованию лесным фондом.

    Теги:
    Правительство МЧС Пожар Лесхоз Лесные пожары
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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