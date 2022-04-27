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Норма о статусе Нурсултана Назарбаева существует давно – Ерлан Кошанов

Автор:  
Серик Сабеков
27 Апреля 2022, 14:40
Норма о статусе Нурсултана Назарбаева существует давно – Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов сообщил, что в перспективе статус Первого Президента будет регулироваться нормами об экс-президенте в законодательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-площадке Мажилиса Ерлан Кошанов ответил на вопросы представителей СМИ. В частности, он прокомментировал введение нормы о Первом Президенте РК в Конституцию как об основателе государства.

«В Конституции была норма об основателе государства. Это норма сохранилась, но была уточнена. Было убрано слово «Елбасы», - пояснил Ерлан Кошанов.

Он также сказал, как будет в этом вопросе учитываться мнение населения.

«Будет ли это референдум, пройдет ли он через Парламент, вопрос, который будет решен в будущем», - добавил Ерлан Кошанов.

Конституция   Первый Президент - Елбасы  
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