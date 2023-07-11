Норма о принудительном разделении картелей не применяется на практике - АЗРК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В современных условиях вопрос демонополизации картелей очень актуален, однако этот инструмент на практике не применяется. Об этом заявляют в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, такое заявление содержится в Консультативном документе регуляторной политики к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции», размещенном агентством на портале Открытые НПА.

«С момента введения нормы по принудительному разделению субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию (картелей), в Законе Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» инструмент принудительного разделения фактически не имеет случаев применения на практике», - отмечено в документе.

Поясняется, что указанное, обуславливается длительными процедурами сбора фактических данных, подтверждающих совершение нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, а также судебными разбирательствами, которые могут длиться до одного года и более.

«Между тем, в современных условиях олигопольного состояния экономики возможность демонополизации недобросовестных субъектов рынка, неоднократно злоупотребляющих своим положением, выглядит весьма актуальной. С учетом изложенного, в целях реалистичности реализации задачи по демонополизации субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию, предлагается увеличить период повторного злоупотребления субъектом рынка своим доминирующим или монопольным положением, являющегося основанием для обращения в суд с иском о принудительном разделении данного субъекта рынка или выделении из его состава на базе его структурных подразделений одного или нескольких юридических лиц, с одного календарного года до пяти», - предлагается в консультативном документе.