Номинантов на премию «Оскар» объявили в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Оскар». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию церемонии вел телеканал ABC.

В 2024 году на премию в категории «Лучший фильм» выдвинуты картины «Анатомия падения», «Барби», «Прошлые жизни», «Убийцы цветочной луны», «Оставленные», «Оппенгеймер», «Маэстро», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво».

Лента «Маэстро» также номинирована на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». В категории также представлены картины «Оставленные», «Прошлые жизни», «Анатомия падения», «Май, декабрь».

В соседствующей номинации «Лучший адаптированный сценарий» представлены ленты «Американское чтиво», «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные», «Зона интересов».

Мультфильм «Мальчик и птица» вошел в число номинантов на кинопремию в категории «Лучший анимационный фильм». На «Оскар» в этой категории также выдвинуты анимационные ленты «Человек-паук: Паутина вселенных», «Элементарно», «Заветное желание», «Нимона».

Ранее пресс-служба Американской академии киноискусств сообщила, что 96-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 10 марта 2024 года в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Ведущим будет комик Джимми Киммел.