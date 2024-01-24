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    20:54, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Номинантов на премию «Оскар» объявили в Лос-Анджелесе

    Оскар
    Фото: napolike.com

    В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Оскар». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трансляцию церемонии вел телеканал ABC.

    В 2024 году на премию в категории «Лучший фильм» выдвинуты картины «Анатомия падения», «Барби», «Прошлые жизни», «Убийцы цветочной луны», «Оставленные», «Оппенгеймер», «Маэстро», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво».

    Лента «Маэстро» также номинирована на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». В категории также представлены картины «Оставленные», «Прошлые жизни», «Анатомия падения», «Май, декабрь».

    В соседствующей номинации «Лучший адаптированный сценарий» представлены ленты «Американское чтиво», «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные», «Зона интересов».

    Мультфильм «Мальчик и птица» вошел в число номинантов на кинопремию в категории «Лучший анимационный фильм». На «Оскар» в этой категории также выдвинуты анимационные ленты «Человек-паук: Паутина вселенных», «Элементарно», «Заветное желание», «Нимона».

    Ранее пресс-служба Американской академии киноискусств сообщила, что 96-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 10 марта 2024 года в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Ведущим будет комик Джимми Киммел.

     

    Теги:
    Кинематограф ТАСС Новости кино Мировые новости США
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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