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    20:48, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Номинальные денежные доходы казахстанцев выросли на 4,1% за два года

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среднедушевые номинальные денежные доходы казахстанцев в 2021 году составили 130 616 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Как пояснили в ведомстве, номинальные денежные доходы населения – это денежные средства, направляемые населением на текущее потребление, производственную деятельность и накопление. Их величина определяется расчетным методом на макроуровне и включает оценку денежных доходов населения от наемной и самостоятельной занятости (с досчетом на сокрытие оплаты труда и неохват численности занятого населения статистической отчетностью) и выплаты социальных трансфертов.

    Среднедушевые доходы исчисляются делением общей суммы доходов на численность постоянного населения. Реальный денежный доход – это номинальный денежный доход, скорректированный на уровень инфляции.

    «Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в 2021 года в среднем за месяц составили 130 616 тенге и в номинальном выражении увеличились по сравнению с 2020 годом на 12,4%, при росте цен на потребительские товары и услуги за этот период - на 8%, в реальном выражении денежные доходы населения по сравнению с 2020 годом увеличились на 4,1%», - говорится в сообщении Бюро.

    Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в 2021 году отмечается в Атырауской области (251 597 тенге), минимальное – в Туркестанской области (69 105 тенге).


    Теги:
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