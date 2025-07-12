Номер 109: на что жалуются астанчане
За первое полугодие 2025 года в столичный контакт-центр iKOMEK109 поступило 1 049 139 обращений от жителей Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.
В 2024 году количество заявок составило 2 326 254, сообщили в ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Астаны.
По данным руководителя центра Аскара Таксимова, большинство вопросов касаются здравоохранения, транспорта, городской среды и коммунальных услуг. В 2024 году самыми популярными темами стали:
1. Здравоохранение – 697 854 обращения
2. Общественный транспорт – 304 151
3. Образование – 262 218
4. Электроснабжение – 157 478
5. Единый платежный документ – 94 523
В первой половине 2025 года сохраняется аналогичная динамика. В числе новых лидеров – жалобы на состояние городской среды, канализацию и правопорядок.
Повторные заявки и «вечные» проблемы
Чаще всего повторные обращения связаны с отсутствием бюджетных средств и переносятся на следующий год. Это касается таких вопросов, как:
• ремонт дорог и тротуаров,
• установка спортивных и детских площадок,
• благоустройство парков, скверов и аллей.
Также фиксируются сезонные волны заявок. Зимой – жалобы на наледь и снег, весной – на подтопления, летом – на комаров и дезинсекцию, осенью – на перебои с отоплением.
«Всплеск активности обращений чаще всего фиксируются при возникновения внештатных погодных условий, при которых происходят аварийные отключения электричества, при подтоплениях после проливных дождей, при закрытии/ограничении движения транспорта в связи с гололедом/туманом, также при внесении изменений или дополнений в сферах, напрямую затрагивающих жителей», – пояснили в iKOMEK109.
Что нового волнует горожан?
В 2025 году среди новых тем обращений начали активно появляться жалобы, связанные с электроскутерами - их беспорядочной парковкой, передвижением и вопросами безопасности для пешеходов.
Также значительно увеличилось количество обращений по следующим направлениям:
* Зелёные насаждения - кронирование деревьев и кустарников, обеспечение полива;
* Колодцы и люки - жалобы на отсутствие крышек, необходимость ремонта и закрытия открытых люков;
* Восстановление территорий после производственных и ремонтных работ коммунальных служб;
* Детские и спортивные площадки - отсутствие/ремонт.
Как быстро реагируют?
Сроки исполнения обращений зависят от критичности:
• очень высокий уровень – до 24 часов,
• высокий – до 72 часов,
• средний – 7 календарных дней,
• низкий – до 10 дней.
«С начала года оперативно переданы уполномоченным органам и отработаны 186 910 инцидентов (инциденты – обращения, переданные на исполнение ответственным службам). Данные обращения закрыты в установленные сроки»,- сообщили в колл-центре.
В то же время, часть инцидентов требует более длительного рассмотрения и остаются в работе.
К числу таких долгосрочных инцидентов относятся вопросы, связанные с:
- дорожной инфраструктурой,
- уличным и внутридворовым освещением,
- зелёными насаждениями,
- спортивными и детскими площадками,
- восстановлением урн и элементов благоустройства после производственных работ,
- наружной отделкой зданий,
- обеспечением правопорядка,
- состоянием парков, скверов и аллей,
- восстановлением или демонтажом ограждений и бордюров,
- благоустройством дворовых территорий.
Решение этих вопросов требует дополнительного времени в связи с их комплексным характером. Кроме того, сроки выполнения зависят от погодных условий, необходимости проведения согласований, а также от определения и привлечения подрядной организации.
iKOMEK 2.0 — новый уровень сервиса
В 2025 году iKOMEK завершает переход на новую информационную платформу – iKOMEK 2.0. Старое программное обеспечение прослужило более 6 лет и не отвечало требованиям цифровой трансформации.
«iKOMEK 2.0 - это шаг вперёд не только в технологиях, но и в логике управления городом. Мы создали систему, которая выстраивает работу с обращениями горожан на новом уровне: быстрее, точнее, удобнее. Платформа спроектирована так, чтобы быть максимально полезной - как для операторов и городских служб, так и для каждого жителя, обратившегося за помощью», – подчеркнул Аскар Таксимов.
Среди ключевых обновлений:
• единый личный кабинет для горожан с возможностью отслеживания статусов заявок,
• модернизированное мобильное приложение,
• панель управления обращениями для руководства и служб,
• интеллектуальная база знаний.
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