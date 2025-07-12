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    13:30, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Номер 109: на что жалуются астанчане

    За первое полугодие 2025 года в столичный контакт-центр iKOMEK109 поступило 1 049 139 обращений от жителей Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    109
    Фото: Kazinform / Freepik

    В 2024 году количество заявок составило 2 326 254, сообщили в ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Астаны.

    По данным руководителя центра Аскара Таксимова, большинство вопросов касаются здравоохранения, транспорта, городской среды и коммунальных услуг. В 2024 году самыми популярными темами стали:

    1. Здравоохранение – 697 854 обращения
    2. Общественный транспорт – 304 151
    3. Образование – 262 218
    4. Электроснабжение – 157 478
    5. Единый платежный документ – 94 523

    В первой половине 2025 года сохраняется аналогичная динамика. В числе новых лидеров – жалобы на состояние городской среды, канализацию и правопорядок.

    109
    Фото: iKOMEK109

    Повторные заявки и «вечные» проблемы

    Чаще всего повторные обращения связаны с отсутствием бюджетных средств и переносятся на следующий год. Это касается таких вопросов, как:

    • ремонт дорог и тротуаров,
    • установка спортивных и детских площадок,
    • благоустройство парков, скверов и аллей.

    Также фиксируются сезонные волны заявок. Зимой – жалобы на наледь и снег, весной – на подтопления, летом – на комаров и дезинсекцию, осенью – на перебои с отоплением.

    «Всплеск активности обращений чаще всего фиксируются при возникновения внештатных погодных условий, при которых происходят аварийные отключения электричества, при подтоплениях после проливных дождей, при закрытии/ограничении движения транспорта в связи с гололедом/туманом, также при внесении изменений или дополнений в сферах, напрямую затрагивающих жителей», – пояснили в iKOMEK109.

    Что нового волнует горожан?

    В 2025 году среди новых тем обращений начали активно появляться жалобы, связанные с электроскутерами - их беспорядочной парковкой, передвижением и вопросами безопасности для пешеходов.

    Также значительно увеличилось количество обращений по следующим направлениям:

    * Зелёные насаждения - кронирование деревьев и кустарников, обеспечение полива;
    * Колодцы и люки - жалобы на отсутствие крышек, необходимость ремонта и закрытия открытых люков;
    * Восстановление территорий после производственных и ремонтных работ коммунальных служб;
    * Детские и спортивные площадки - отсутствие/ремонт.

    iKOMEK109
    Фото: iKOMEK109

    Как быстро реагируют?

    Сроки исполнения обращений зависят от критичности:

    • очень высокий уровень – до 24 часов,
    • высокий – до 72 часов,
    • средний – 7 календарных дней,
    • низкий – до 10 дней.

    «С начала года оперативно переданы уполномоченным органам и отработаны 186 910 инцидентов (инциденты – обращения, переданные на исполнение ответственным службам). Данные обращения закрыты в установленные сроки»,- сообщили в колл-центре.

    В то же время, часть инцидентов требует более длительного рассмотрения и остаются в работе.

    К числу таких долгосрочных инцидентов относятся вопросы, связанные с:

    - ­ дорожной инфраструктурой,
    - ­ уличным и внутридворовым освещением,
    - ­ зелёными насаждениями,
    ­ - спортивными и детскими площадками,
    - ­ восстановлением урн и элементов благоустройства после производственных работ,
    - ­ наружной отделкой зданий,
    - ­ обеспечением правопорядка,
    ­ - состоянием парков, скверов и аллей,
    ­ - восстановлением или демонтажом ограждений и бордюров,
    ­- благоустройством дворовых территорий.

    Решение этих вопросов требует дополнительного времени в связи с их комплексным характером. Кроме того, сроки выполнения зависят от погодных условий, необходимости проведения согласований, а также от определения и привлечения подрядной организации.

    iKOMEK109
    Фото: iKOMEK109

    iKOMEK 2.0 — новый уровень сервиса

    В 2025 году iKOMEK завершает переход на новую информационную платформу – iKOMEK 2.0. Старое программное обеспечение прослужило более 6 лет и не отвечало требованиям цифровой трансформации.

    «iKOMEK 2.0 - это шаг вперёд не только в технологиях, но и в логике управления городом. Мы создали систему, которая выстраивает работу с обращениями горожан на новом уровне: быстрее, точнее, удобнее. Платформа спроектирована так, чтобы быть максимально полезной - как для операторов и городских служб, так и для каждого жителя, обратившегося за помощью», – подчеркнул Аскар Таксимов.

    Среди ключевых обновлений:

    • единый личный кабинет для горожан с возможностью отслеживания статусов заявок,
    • модернизированное мобильное приложение,
    • панель управления обращениями для руководства и служб,
    • интеллектуальная база знаний.

    Ранее мы писали о номере 111 и на что жалуются женщины и дети Казахстана.

    Теги:
    Регионы Астана Общество
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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