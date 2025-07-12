Номер 109: на что жалуются астанчане

В 2024 году количество заявок составило 2 326 254, сообщили в ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Астаны.

По данным руководителя центра Аскара Таксимова, большинство вопросов касаются здравоохранения, транспорта, городской среды и коммунальных услуг. В 2024 году самыми популярными темами стали:

1. Здравоохранение – 697 854 обращения

2. Общественный транспорт – 304 151

3. Образование – 262 218

4. Электроснабжение – 157 478

5. Единый платежный документ – 94 523

В первой половине 2025 года сохраняется аналогичная динамика. В числе новых лидеров – жалобы на состояние городской среды, канализацию и правопорядок.

Фото: iKOMEK109

Повторные заявки и «вечные» проблемы

Чаще всего повторные обращения связаны с отсутствием бюджетных средств и переносятся на следующий год. Это касается таких вопросов, как:

• ремонт дорог и тротуаров,

• установка спортивных и детских площадок,

• благоустройство парков, скверов и аллей.

Также фиксируются сезонные волны заявок. Зимой – жалобы на наледь и снег, весной – на подтопления, летом – на комаров и дезинсекцию, осенью – на перебои с отоплением.

«Всплеск активности обращений чаще всего фиксируются при возникновения внештатных погодных условий, при которых происходят аварийные отключения электричества, при подтоплениях после проливных дождей, при закрытии/ограничении движения транспорта в связи с гололедом/туманом, также при внесении изменений или дополнений в сферах, напрямую затрагивающих жителей», – пояснили в iKOMEK109.

Что нового волнует горожан?

В 2025 году среди новых тем обращений начали активно появляться жалобы, связанные с электроскутерами - их беспорядочной парковкой, передвижением и вопросами безопасности для пешеходов.

Также значительно увеличилось количество обращений по следующим направлениям:

* Зелёные насаждения - кронирование деревьев и кустарников, обеспечение полива;

* Колодцы и люки - жалобы на отсутствие крышек, необходимость ремонта и закрытия открытых люков;

* Восстановление территорий после производственных и ремонтных работ коммунальных служб;

* Детские и спортивные площадки - отсутствие/ремонт.

Фото: iKOMEK109

Как быстро реагируют?

Сроки исполнения обращений зависят от критичности:

• очень высокий уровень – до 24 часов,

• высокий – до 72 часов,

• средний – 7 календарных дней,

• низкий – до 10 дней.

«С начала года оперативно переданы уполномоченным органам и отработаны 186 910 инцидентов (инциденты – обращения, переданные на исполнение ответственным службам). Данные обращения закрыты в установленные сроки»,- сообщили в колл-центре.

В то же время, часть инцидентов требует более длительного рассмотрения и остаются в работе.

К числу таких долгосрочных инцидентов относятся вопросы, связанные с:

- ­ дорожной инфраструктурой,

- ­ уличным и внутридворовым освещением,

- ­ зелёными насаждениями,

­ - спортивными и детскими площадками,

- ­ восстановлением урн и элементов благоустройства после производственных работ,

- ­ наружной отделкой зданий,

- ­ обеспечением правопорядка,

­ - состоянием парков, скверов и аллей,

­ - восстановлением или демонтажом ограждений и бордюров,

­- благоустройством дворовых территорий.

Решение этих вопросов требует дополнительного времени в связи с их комплексным характером. Кроме того, сроки выполнения зависят от погодных условий, необходимости проведения согласований, а также от определения и привлечения подрядной организации.

Фото: iKOMEK109

iKOMEK 2.0 — новый уровень сервиса

В 2025 году iKOMEK завершает переход на новую информационную платформу – iKOMEK 2.0. Старое программное обеспечение прослужило более 6 лет и не отвечало требованиям цифровой трансформации.

«iKOMEK 2.0 - это шаг вперёд не только в технологиях, но и в логике управления городом. Мы создали систему, которая выстраивает работу с обращениями горожан на новом уровне: быстрее, точнее, удобнее. Платформа спроектирована так, чтобы быть максимально полезной - как для операторов и городских служб, так и для каждого жителя, обратившегося за помощью», – подчеркнул Аскар Таксимов.

Среди ключевых обновлений:

• единый личный кабинет для горожан с возможностью отслеживания статусов заявок,

• модернизированное мобильное приложение,

• панель управления обращениями для руководства и служб,

• интеллектуальная база знаний.

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