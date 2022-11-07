Нокаутом завершился бой казахстанского боксера на ЧА-2022

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурканат Райыс провел первый бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 75 килограммов чемпион Казахстана встретился с кыргызстанцем Сагыном Сатыбалды уулу и выиграл у него нокаутом во втором раунде. Во втором раунде рефери отсчитал Сатыбалды уулу два нокдауна. Таким образом, Райыс гарантировал себе как минимум бронзовую медаль континентального первенства.

На данный момент полуфиналистами ЧА-2022 у сборной Казахстана являются уже 16 боксеров: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг); Алуа Балкибекова (48 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).





Фото:sports.kz











