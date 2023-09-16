НОК наградил в Астане казахстанских спортсменов

В Астане состоялось торжественное мероприятие в честь 30-летия Национального Олимпийского комитета Казахстана. На празднование были приглашены чемпионы, призеры Олимпиад предыдущих лет, другие известные спортсмены и деятели из сферы спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжество открылось со слов поздравления Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Далее прошла церемония награждения чемпионов и призеров Олимпийских игр почетными знаками I и II степени. Их получили боксеры Бахтияр Артаев и Серик Сапиев, пловец Дмитрий Баландин, борец греко-римского стиля Юрий Мельниченко.

Также были отмечены боксеры Иван Дычко, Болат Жумадилов, Василий Левит, дзюдоист Асхат Житкеев, конькобежка Людмила Прокашева, таеквондист Арман Чилманов, борчиха Елена Шалыгина, тренер по боксу Галымбек Кенжебаев, тяжелоатлеты Денис Уланов и Жазира Жаппаркуль, борец по вольной борьбе Акжурек Танатаров, чемпион мира по боксу Мерей Акшалов.

Помимо спортсменов почетные знаки получили именитые тренеры Мадыгали Карсыбеков (шорт-трек, фристайл-могул), Оксана Тен (фигурное катание).

Видеопоздравление с юбилеем также направил президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах.

«Сегодня, оглядываясь назад, вы можете с гордостью заявить о том, чего вы достигли за последние 30 лет. За этот период все ваши спортсмены, благодаря своим выступлениям, стабильно закрепили Казахстан на международной карте спортивного сообщества. Несмотря на относительно молодую историю, вы можете с гордостью смотреть на все ваши достижения. В первую очередь, конечно же, это высокие достижения ваших спортсменов, которые подарили невероятное количество наград – 79 олимпийских медалей. Действительно, есть чем гордиться», - сказал он в своем видеообращении.



В НОК напомнили, что первые олимпийские медали из Норвегии в 1994 году Казахстану принес лыжник Владимир Смирнов. Через два года в Атланте казахстанцы завоевали 11 медалей.

С момента обретения спортивной самостоятельности Казахстан принял участие в 7 летних Олимпийских играх. Результат – 71 медаль, в том числе 14 золотых. Также в активе казахстанских спортсменов – 8 медалей разного достоинства зимних Олимпийских игр, среди них одно «золото».