3 Мая 2022 00:14

Ночные заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильный дождь, ветер и гроза ожидаются в большинстве регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 19-21 тепла. По области ожидается гроза.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 13-15 тепла.

В Атырау переменная облачность, днем дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 15-17 тепла. По области ожидается гроза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 14-16 тепла. По области ожидается туман.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 14-16 тепла.

В Кызылорде переменная облачность, ночью и днем дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 23-25 тепла. По области ожидается гроза.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 13-15 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 27-29 тепла. По области ожидаются гроза, шквалистый ветер.

В Таразе переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Туркестане переменная облачность, ночью и днем дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 27-29 тепла. В горных районах ожидается сильный дождь, на севере, западе области – гроза, шквал, местами град.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, на поверхности почвы до 2 мороза, днем 14-16 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Шымкенте облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-22 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 24-26 тепла.