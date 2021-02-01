Ночные прогулки более чем 300 детей прервали туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

На территории Туркестанской области в период с 27 по 29 января 2021 года состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Его основной целью являлось снижение подростковой преступности, выявление правонарушений среди несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и выявления фактов нахождения подростков в ночное время вне дома или в увеселительных заведениях.

В ходе ОПМ полицейские проверили места концентрации несовершеннолетних в ночное время, торговые и развлекательные центры, а также торговые точки на предмет продажи спиртного и табачных изделий несовершеннолетним.

По итогам трех дней ОПМ «Подросток» инспекторы ювенальной полиции местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области доставили в ОВД 420 несовершеннолетних и выявили 369 административных правонарушений. За неисполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении родителей и законных представителей составлено 14 административных протоколов.

В ходе отработок ювенальные полицейские выявили 310 несовершеннолетних, находившихся вне дома в ночное время, и 8 находившихся в различных заведениях без сопровождения законных представителей. Также составлены 3 адмпротокола за совершение подростками мелкого хулиганства и 4 за нахождение несовершеннолетних в общественных местах в нетрезвом виде. За реализацию алкоголя несовершеннолетним к административной ответственности привлечены 13 человек, за продажу сигарет подросткам - 10 нарушителей и за допущение нахождения подростков в увеселительных заведениях после 22:00 часов - 6 владельцев заведений.

На профилактический учет ювенальные полицейские поставили 48 несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, и 41 неблагополучную семью. Кроме того, стражи порядка проводят разъяснительные работы по повышению правовой грамотности населения, в том числе детей и подростков.