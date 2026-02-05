Ночной вызов спасателей в школу Шымкента оказался ложным

Сообщение поступило 4 февраля от неизвестного заявителя. Он сообщил о якобы сработавшей системе пожарной сигнализации в здании средней школы № 79, расположенной в микрорайоне Туран-1 Каратауского района.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

В 01:43 информация была передана из службы «102» в «112». На место оперативно направили три единицы пожарной техники, 14 сотрудников ДЧС и бригаду Центра медицины катастроф.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

После осмотра здания тревогу сняли.

— По результатам проведенной разведки факт пожара не подтвердился. Установлено, что система пожарной сигнализации в школе не срабатывала, — сообщили ДЧС Шымкента.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Что именно стало причиной ночного вызова, сейчас не уточняется. В ДЧС подчеркнули, что угрозы для людей и объекта не было.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Экстренные службы в очередной раз напоминают, что ложные сообщения не только отвлекают силы и ресурсы, но и могут стоить времени там, где помощь действительно необходима.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

В Шымкенте уже был вынесен приговор за ложное сообщение об угрозе взрыва.