    20:41, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Ночной вызов спасателей в школу Шымкента оказался ложным

    Глубокой ночью городские экстренные службы подняли по тревоге из-за сообщения о пожаре в школе. К зданию стянули спасателей и медиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Сообщение поступило 4 февраля от неизвестного заявителя. Он сообщил о якобы сработавшей системе пожарной сигнализации в здании средней школы № 79, расположенной в микрорайоне Туран-1 Каратауского района.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В 01:43 информация была передана из службы «102» в «112». На место оперативно направили три единицы пожарной техники, 14 сотрудников ДЧС и бригаду Центра медицины катастроф.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    После осмотра здания тревогу сняли.

    — По результатам проведенной разведки факт пожара не подтвердился. Установлено, что система пожарной сигнализации в школе не срабатывала, — сообщили ДЧС Шымкента.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Что именно стало причиной ночного вызова, сейчас не уточняется. В ДЧС подчеркнули, что угрозы для людей и объекта не было.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Экстренные службы в очередной раз напоминают, что ложные сообщения не только отвлекают силы и ресурсы, но и могут стоить времени там, где помощь действительно необходима.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В Шымкенте уже был вынесен приговор за ложное сообщение об угрозе взрыва.

    Татьяна Корякина
    Автор
